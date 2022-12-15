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Giriş Tarihi: 15.12.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 16:57

Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuru şartları nedir, kimler alabilir?

Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı öğrencilere ''Başarı Teşvik Programı'' kapsamında asgari ücret düzeyinde sosyal yardım yapılacağının müjdesini verdi. Bu gelişme sonrası 5500 TL'lik yardım ile ilgili detaylar öğrenciler ve velileri tarafından merak konusu oldu. Peki, lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuru tarihleri ve şartları…

Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuru şartları nedir, kimler alabilir?

Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuruları başladı mı, şartları neler soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından başarılı olan öğrencilere ''Başarı Teşvik Programı'' ile sosyal yardım verileceğini duyurdu. Program kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar yardım yapılacak. Peki, Lise üniversite 5500 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimlere verilecek? İşte, Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili merak edilenler.

Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuru şartları nedir, kimler alabilir?

ÖĞRENCİLERE SOSYAL YARDIM: BAŞARI DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 2022 tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada öğrencileri kapsayacak destek programını duyurdu.

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Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuru şartları nedir, kimler alabilir?

İşte konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

''Hayata geçireceğimiz yeni bir sosyal yardım faaliyeti de şimdi gençlerimize, öğrencilerimize sesleniyorum: Başarı teşvik programı. Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelere mensup devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar,

Yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuru şartları nedir, kimler alabilir?

Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.

YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.''

Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuru şartları nedir, kimler alabilir?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NE KADAR DESTEK VERECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan destek miktarı ile ilgili "Net asgari ücretin yüzde 60'ı kadar destek vereceğiz" ifadesini kullandı.

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