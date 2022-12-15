Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı öğrencilere ''Başarı Teşvik Programı'' kapsamında asgari ücret düzeyinde sosyal yardım yapılacağının müjdesini verdi. Bu gelişme sonrası 5500 TL'lik yardım ile ilgili detaylar öğrenciler ve velileri tarafından merak konusu oldu. Peki, lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuru tarihleri ve şartları…