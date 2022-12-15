Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuruları başladı mı, şartları neler soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından başarılı olan öğrencilere ''Başarı Teşvik Programı'' ile sosyal yardım verileceğini duyurdu. Program kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar yardım yapılacak. Peki, Lise üniversite 5500 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimlere verilecek? İşte, Lise üniversite 5500 TL öğrenci yardımı başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili merak edilenler.