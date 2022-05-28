UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi belli oluyor. Uzun maratonda pek çok karşılaşmaya çıkarak rakiplerini tek tek eleyen İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid devler liginin en büyüğüm olmak için yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve tarihi anlara tanık olmak isteyenler Şampiyonlar Ligi finali canlı yayın bilgilerine erişmek isteyerek "Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Merak konusu olan Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının yanıtları ve tüm son dakika haberler.