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Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 16:04

Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?

Gupse Özay'ın yazdığı Kıvanç Baruönü'nün yönettiği Lohusa filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. Yerli komedi filmi yeni çocuk sahibi olmuş bir anne babanın hikayesine odaklanıyor. Sinemaseverler bu akşam televizyon ekranı başına geçiyor. Peki; Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?

2024'te yayımlanan Lohusa filmi konusu ile Burcu ve Onur'un bebekten sonraki hikayelerini izliyor. Doğumdan sonra yaşananlar komedi türündeki bu yapımın ana konusunu oluşturuyor. İşte, Lohusa filmi oyuncuları:

Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?

LOHUSA FİLMİ KONUSU

Lohusa, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün boyunca başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Burcu ve Onur, çocuklarına kavuşacakları günü heyecanla bekleyen evli bir çifttir. Hamileliği boyunca doğumdan sonra onu bekleyen hayatla ilgili söylenenleri umursamayan Burcu, lohusa depresyonuna girmeyeceğine emindir.

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Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?

Ancak doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içerisinde bulmasına neden olur. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışan Burcu, lohusa döneminin üstesinden gelmeyi başarabilecek midir?

Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?

LOHUSA FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay

Onur Gürçay

Hazal Türesan

Esra Ruşan

Elif Nur Kerkük

Servet Pandur

Feri Baycu Güler

Birsen Dürülü

Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?