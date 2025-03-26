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Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
16:04
Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?
Gupse Özay'ın yazdığı Kıvanç Baruönü'nün yönettiği Lohusa filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. Yerli komedi filmi yeni çocuk sahibi olmuş bir anne babanın hikayesine odaklanıyor. Sinemaseverler bu akşam televizyon ekranı başına geçiyor. Peki; Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi?