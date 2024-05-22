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Haberler Yaşam Londra merkezli araştırma şirketi hazırladı! İşte dünyanın en turistik şehirleri: Türkiye'den kaç kent var?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 11:22

Londra merkezli araştırma şirketi hazırladı! İşte dünyanın en turistik şehirleri: Türkiye'den kaç kent var?

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, dünyanın en turistik şehirlerini açıkladı. Şehirlerin çeşitli özellikleri dikkate alınarak hazırlanan listede, Türkiye'den de 3 kent bulunuyor. İşte dünyanın en turistik şehirleri...

Londra merkezli araştırma şirketi hazırladı! İşte dünyanın en turistik şehirleri: Türkiye’den kaç kent var?

İngiltere'nin başkenti Londra'da yayın yapan dünyaca ünlü pazar araştırma şirketi "Euromonitor", dünyanın en turistik şehirleri listesini açıkladı.

Londra merkezli araştırma şirketi hazırladı! İşte dünyanın en turistik şehirleri: Türkiye’den kaç kent var?

Ekonomi ve turizm performansı gibi birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye'den de 3 şehir bulunuyor.

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Londra merkezli araştırma şirketi hazırladı! İşte dünyanın en turistik şehirleri: Türkiye’den kaç kent var?

DÜNYANIN EN TURİSTİK 100 ŞEHRİ

1- Paris, Fransa

Londra merkezli araştırma şirketi hazırladı! İşte dünyanın en turistik şehirleri: Türkiye’den kaç kent var?

2. Dubai

Londra merkezli araştırma şirketi hazırladı! İşte dünyanın en turistik şehirleri: Türkiye’den kaç kent var?

3. Madrid

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