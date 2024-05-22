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Londra merkezli araştırma şirketi hazırladı! İşte dünyanın en turistik şehirleri: Türkiye'den kaç kent var?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
11:22
Londra merkezli araştırma şirketi hazırladı! İşte dünyanın en turistik şehirleri: Türkiye'den kaç kent var?
Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, dünyanın en turistik şehirlerini açıkladı. Şehirlerin çeşitli özellikleri dikkate alınarak hazırlanan listede, Türkiye'den de 3 kent bulunuyor. İşte dünyanın en turistik şehirleri...