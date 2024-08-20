Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
15:51
Los Angeles’ta Gizli Görev oyuncuları ve konusu: Los Angeles’ta Gizli Görev filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Once Upon A Time In Venice orijinal adıyla yayımlanan Los Angeles'ta Gizli Görev filmi oyuncuları ve konusu ile gündemde. Aksiyon ve komedi türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Mark Cullen oturuyor. Bruce Willis ve Jason Momoa gibi isimlerin yer aldığı kadro oldukça iddialı. Peki; Los Angeles'ta Gizli Görev filmi ne zaman ve nerede çekildi?