Los Angeles’ta Gizli Görev oyuncuları ve konusu: Los Angeles’ta Gizli Görev filmi ne zaman ve nerede çekildi?

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV KONUSU

Steve Ford, Los Angeles'ta özel dedektiflik yapmaktadır. Jack Russell cinsi köpeği Buddy uyuşturucu çetesi tarafından çalınınca, Steve özel ve profesyonel dünyası arasında çatışma yaşar. Köpeğini geri almaya kararlı olan Steve, bunun için çetenin lideri olan Spider ile ittifak yapmak zorunda kalır.