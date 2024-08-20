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Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:51

Los Angeles’ta Gizli Görev oyuncuları ve konusu: Los Angeles’ta Gizli Görev filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Once Upon A Time In Venice orijinal adıyla yayımlanan Los Angeles'ta Gizli Görev filmi oyuncuları ve konusu ile gündemde. Aksiyon ve komedi türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Mark Cullen oturuyor. Bruce Willis ve Jason Momoa gibi isimlerin yer aldığı kadro oldukça iddialı. Peki; Los Angeles'ta Gizli Görev filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Los Angeles’ta Gizli Görev oyuncuları ve konusu: Los Angeles’ta Gizli Görev filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Los Angeles'ta Gizli Görev oyuncuları arasında pek çok popüler isim yer alıyor. Köpeğini kötü adamlardan kurtarmak isteyen bir özel dedektifin hikayesiyle başlayan yapım aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çekiyor. Sinemaseveler ekran başında. Peki; Los Angeles'ta Gizli Görev filmi konusu nedir, ne zaman ve nerede çekildi?

Los Angeles’ta Gizli Görev oyuncuları ve konusu: Los Angeles’ta Gizli Görev filmi ne zaman ve nerede çekildi?

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV KONUSU

Steve Ford, Los Angeles'ta özel dedektiflik yapmaktadır. Jack Russell cinsi köpeği Buddy uyuşturucu çetesi tarafından çalınınca, Steve özel ve profesyonel dünyası arasında çatışma yaşar. Köpeğini geri almaya kararlı olan Steve, bunun için çetenin lideri olan Spider ile ittifak yapmak zorunda kalır.

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Los Angeles’ta Gizli Görev oyuncuları ve konusu: Los Angeles’ta Gizli Görev filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Spider, Buddy'yi geri verme karşılığında Steve'den bir evrak çantası dolusu uyuşturucuyu çalmasını ister. Köpeğini kurtarmak için görevi mecburen kabul eden Steve, en yakın arkadaşı Dave ile birlikte zorlu bir maceraya atılır.

Los Angeles’ta Gizli Görev oyuncuları ve konusu: Los Angeles’ta Gizli Görev filmi ne zaman ve nerede çekildi?

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV OYUNCULARI

2017 yapımı filmin oyuncu kadrosu şöyle:

Bruce Willis

Jason Momoa

Famke Janssen

John Goodman

Adrian Martinez

Thomas Middleditvh

Stephanie Sigman

Kal Penn

Los Angeles’ta Gizli Görev oyuncuları ve konusu: Los Angeles’ta Gizli Görev filmi ne zaman ve nerede çekildi?
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