Lozan Antlaşması Maddeleri - 1923 Lozan Barış Antlaşması Tarihçesi, Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI NEDEN İMZALANDI?

Yunan askerlerinin Anadolu'dan çekilmesiyle birlikte, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Ankara merkezli Türk Ulusal Hareketi, 1920 yılında Osmanlı tarafından imzalanan ve ağır toprak kayıplarını dayatan Sevr Antlaşması'na karşı durdu.

İngiltere ise, Mezopotamya ve Kerkük bölgelerinde Türk etkisini azaltmak amacıyla, Doğu Anadolu'daki Kürt nüfus yoğunluğu olan bölgeleri ayırma girişiminde bulundu.

Lozan Antlaşması ile Doğu Anadolu, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağı olarak kabul edildi. Bunun karşılığında Türkiye, Osmanlı döneminde sahip olduğu petrol zengini Arap toprakları üzerindeki haklarından feragat etti.