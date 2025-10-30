Lozan Antlaşması Maddeleri - 1923 Lozan Barış Antlaşması Tarihçesi, Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

LOZAN ANTLAŞMASI VE ÖNEMİ
Taraflar: Lozan Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Müttefik Devletler (Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya) arasında yapılmıştır.
Amacı: Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan anlaşmazlıkları çözmek ve barışı sağlamak.
Orijinal Dili: Antlaşmanın resmi dili Fransızcadır.
Sevr Antlaşması'nın Geçersizliği: Lozan Antlaşması ile Osmanlı için ağır şartlar içeren Sevr Antlaşması geçersiz sayıldı.
Modern Türkiye'nin Sınırları: Antlaşma sayesinde tüm taraflar arasındaki anlaşmazlıklar giderildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları kesin olarak belirlendi.
Egemenliğin Tanınması: Türkiye, Osmanlı'dan kalan tüm haklarından feragat etti; karşılığında Müttefik Devletler Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini resmi olarak tanıdı.
Onay Tarihleri:
Türkiye: 23 Ağustos 1923
Yunanistan: 25 Ağustos 1923
İtalya: 12 Mart 1924
Japonya: 15 Mayıs 1924
Birleşik Krallık: 16 Temmuz 1924
Yürürlüğe Giriş: 6 Ağustos 1924 itibariyle antlaşma geçerli sayıldı.