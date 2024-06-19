Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi FC Lugano takımı oldu!

Lugano nerenin takımı merak ediliyor. Fenerbahçe'nin rakibi olarak araştırılmaya başlayan takım daha önce ülkemizdeki takımlarla karşılaşmalara çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan geçecek sarı lacivertliler rakibini tanıyor. Peki; FC Lugano hangi ülkenin takımı, nerede?