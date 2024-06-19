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Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi FC Lugano takımı oldu!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
14:40
Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi FC Lugano takımı oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi gerçekleşti. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi FC Lugano oldu. Taraftarlar rakip takımı tanıyabilmek adına 'Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin' gibi sorulara yanıt arıyor. Takımın tarihi ve başarıları takip ediliyor. Peki; Lugano nerede, hangi ülkede? İşte, detaylar...