Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi FC Lugano takımı oldu!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 14:40

Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi FC Lugano takımı oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi gerçekleşti. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi FC Lugano oldu. Taraftarlar rakip takımı tanıyabilmek adına 'Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin' gibi sorulara yanıt arıyor. Takımın tarihi ve başarıları takip ediliyor. Peki; Lugano nerede, hangi ülkede? İşte, detaylar...

Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi FC Lugano takımı oldu!

Lugano nerenin takımı merak ediliyor. Fenerbahçe'nin rakibi olarak araştırılmaya başlayan takım daha önce ülkemizdeki takımlarla karşılaşmalara çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan geçecek sarı lacivertliler rakibini tanıyor. Peki; FC Lugano hangi ülkenin takımı, nerede?

Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi FC Lugano takımı oldu!

FENERBAHÇE LUGANO İLE EŞLEŞTİ!

Fenerbahçe, Devler Ligi'nde grup aşamasına kalabilmesi için üç eleme geçmesi gerekecek. Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi FC Lugano takımı oldu!

LUGANO NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKEDE?

FC Lugano, İsviçre'nin Lugano kentini Super League'de temsil eden takımdır.

Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi FC Lugano takımı oldu!

1908 yılında kurulan Lugano Futbol Kulübü, 2004 yılında maddi sorunları nedeniyle küme düşürüldükten sonra AC Lugano adıyla yeniden kuruldu. 2008'de adını yeniden Lugano Futbol Kulübü (Lugano FC) olarak değiştirdi. Kulüp, maçlarını Cornaredo Stadyumu'nda oynamaktadır.

Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi FC Lugano takımı oldu!

Lugano son olarak 2023-24 sezonunda Uefa Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Union Saint-Gilloise takımına evinde 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Grup aşamasında Club Brugge, Bodø/Glimt ve Beşiktaş takımları ile eşleşti.

SON DAKİKA