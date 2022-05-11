Haberler Yaşam LUNA coin ne kadar, kaç TL? LUNA coin neden düşüyor?

Giriş Tarihi: 11.05.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 17:03

Luna coin 1 milyar dolar tutarında kripto para satışı yaptı. Luna Foundation Guard sabit coin TerraUSD'yi 1 dolarda sabit tutabilmek amacıyla yaptığı bu hamlede dün 0.95 dolara kadar yükselirken bugün tekrar 0.36 dolar seviyesine gerileyerek düşmeye devam ediyor. Terra kirpto parası LUNA'nın bir günde uğradığı kayıp yüzde 97 seviyesine ulaştı. Kripto paradaki çakılma ve ABD enflasyon verisi Bitcoin'e de etki etti. Büyük düşüş yaşanan kripto para piyasasında Luna coin neden düşüyor? Sorusu yanıt arıyor. Peki, Luna coin ne kadar, kaç TL? İşte yanıtlar…