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Haberler Yaşam LUNA coin ne kadar, kaç TL? LUNA coin neden düşüyor?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 17:03

LUNA coin ne kadar, kaç TL? LUNA coin neden düşüyor?

Luna coin 1 milyar dolar tutarında kripto para satışı yaptı. Luna Foundation Guard sabit coin TerraUSD'yi 1 dolarda sabit tutabilmek amacıyla yaptığı bu hamlede dün 0.95 dolara kadar yükselirken bugün tekrar 0.36 dolar seviyesine gerileyerek düşmeye devam ediyor. Terra kirpto parası LUNA'nın bir günde uğradığı kayıp yüzde 97 seviyesine ulaştı. Kripto paradaki çakılma ve ABD enflasyon verisi Bitcoin'e de etki etti. Büyük düşüş yaşanan kripto para piyasasında Luna coin neden düşüyor? Sorusu yanıt arıyor. Peki, Luna coin ne kadar, kaç TL? İşte yanıtlar…

LUNA coin ne kadar, kaç TL? LUNA coin neden düşüyor?

ABD enflasyon verisi ardından kripto para piyasası karışırken Terra ağının kripto parası LUNA coin adeta dibi gördü. Bir günde yüzde 97 oranında düşen luna coin etkisini Bitcoin'e de yansıttı. Geçtiğimiz gece 30.000 doların altını gören Bitcoin bugün yüksekten başlayarak toparlandığını hissettirirken saat 15.29 civarında satış dalgasıyla birlikte sadece yarım saat içinde 29.360 dolara geriledi. Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 8.2'yi buldu. Bu noktada LUNA coin neden düşüyor sorusu yanıt arıyor. Peki, LUNA coin ne kadar, kaç TL? İşte piyasalarda luna coin son durum…

LUNA coin ne kadar, kaç TL? LUNA coin neden düşüyor?

LUNA COİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin son durumunu da bağlı olarak düşen luna coin düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 120 dolar seviyelerini gören LUNA coin 9 dolar gibi bir seviyeye düşerek aşağı yönlü kırılma yaşıyor.

Borsalarda LUNA ve UST çekimleri kapatılırken bazı borsalarda ise UST ticareti de bir süreliğine durduruldu.

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LUNA coin ne kadar, kaç TL? LUNA coin neden düşüyor?

Normalde bitcoin düştükçe stabil coinlere ilgi artıyor. Ancak taleple birlikte beklenen arz sağlanamadığından kırılma yaşandı.

Bununla birlikte bitcoine bir siber saldırı düzenlendiği de iddia edilenler arasında yer alıyor.

LUNA coin ne kadar, kaç TL? LUNA coin neden düşüyor?

LUNA COİN NE KADAR, KAÇ TL?

Saat 17.00 itibarıyla yüzde 93 oranında düşüş yaşayan 1 luna coin 0.92 dolar seviyesinde düşüşle ilerliyor.

Türk lirası basında 29 TL oranında ilerleyen luna coin tüm para birimlerinde düşüş yaşıyor.

LUNA coin ne kadar, kaç TL? LUNA coin neden düşüyor?
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