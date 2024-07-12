Haberler
Yaşam
MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 TEMMUZ | Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
12:28
MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 TEMMUZ | Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?
Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak sorusu gündemde. Memur ve memur emeklilerinin zam oran Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerine göre belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 24,73 memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. Bu durumda oluşan 14 günlük farkın ödeme tarihi araştırılıyor. Peki, Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman ödenecek, ayın kaçında? İşte, maaş farkı ödeme takvimi 2024 Temmuz!