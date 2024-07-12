MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 TEMMUZ | Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak en düşük memur maaşı 39 bin 500 TL'yi en düşük memur emeklisi maaşı da 17 bin 700 TL'yi aşıyor.

Ortalama memur maaşı ise 45 bin TL seviyesine çıktı.