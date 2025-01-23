MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA: Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

Ocak ayında yapılan memur maaşı zammı ve enflasyon farkı nedeniyle oluşan 14 günlük maaş farkı, memurlar ve memur emeklileri tarafından merakla bekleniyor. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren ödenmeye başladığı için, Ocak ayında meydana gelen farkın ne zaman ödeneceği gündemde. Memur ve memur emeklileri, yılda iki kez Ocak ve Temmuz ayında toplu sözleşme ve enflasyon farkı zammı alıyorlar. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak, maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte, detaylar...