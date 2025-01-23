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MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA: Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
11:49
MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA: Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?
2025 Ocak ayı maaş zammı açıklandı ve milyonlarca memur ile emekli için beklenen oranlar netleşti. Zam oranlarının duyurulmasının ardından, maaş farklarının ödeneceği tarihler merak konusu oldu. Memur maaşlarının her ayın 15'inde yatırılması nedeniyle, Ocak ayında oluşan 14 günlük fark için enflasyon farkı ödemesi yapılacak. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, maaş farkı ödeme takvimi.