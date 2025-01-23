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Haberler Yaşam MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA: Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:49

MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA: Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

2025 Ocak ayı maaş zammı açıklandı ve milyonlarca memur ile emekli için beklenen oranlar netleşti. Zam oranlarının duyurulmasının ardından, maaş farklarının ödeneceği tarihler merak konusu oldu. Memur maaşlarının her ayın 15'inde yatırılması nedeniyle, Ocak ayında oluşan 14 günlük fark için enflasyon farkı ödemesi yapılacak. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, maaş farkı ödeme takvimi.

MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA: Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

Ocak ayında yapılan memur maaşı zammı ve enflasyon farkı nedeniyle oluşan 14 günlük maaş farkı, memurlar ve memur emeklileri tarafından merakla bekleniyor. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren ödenmeye başladığı için, Ocak ayında meydana gelen farkın ne zaman ödeneceği gündemde. Memur ve memur emeklileri, yılda iki kez Ocak ve Temmuz ayında toplu sözleşme ve enflasyon farkı zammı alıyorlar. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak, maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte, detaylar...

MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA: Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı toplu sözleşme zammı ile beraber 11,54 oldu. Toplu sözleşmeden kaynaklanan fark ise yüzde 6 olarak açıklandı.Ağustos ayıda memurlar ve emeklileri için yeniden toplu sözleşme süreci başlayacak.

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MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA: Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLANDI!

  • 6 aylık enflasyon: Yüzde 15,75
  • 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,75
  • Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
  • Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 11,54

Böylelikle En düşük memur maaşı 40 bin 659 liraya çıktı.

MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA: Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur maaşları 15-16 Ocak tarihlerinde gerçekleşiyor. Maaşlar ayın 15'inde yatttığı için 14 günlük boşluktan zam farkı ortaya çıkıyor. Ocak ayından kalan 15 günlük maaşı farkı için ödemelerin şubat ayında yapılması bekleniyor. Zam farkları için tam ödeme tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA: Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayına kadar uygulanacak olan en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. En düşük emekli maaşına ilişkin düzemleme henüz Meclis'ten geçmedi. Kararın kabul edilmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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