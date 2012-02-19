Magazin gündeminden başlıklar

Karnaval gibi düğün

Sadıka Sabancı ve Aziz Köseoğlu'nun oğulları Can ile Gülay-Yavuz Uluç'un kızları Zeynep, Four Seasons Hotel'de yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Damadın annesi Sadıka Sabancı, düğüne katılmadı.

Nikahı Demircan kıydı



2008 yazında arkadaş ortamında tanışan Can Köseoğlu ile Zeynep Uluç'un nikah şahitliğini; Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış yaptı. Nikahı Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan kıydı. 500 kişinin katıldığı düğünün teması, Venedik karnavalıydı. Düğün dekorasyonunu, Candan Kıramer ve Bettina Hakko'nun sahibi olduğu BC Atelier üstlenirken, davetlilere konsepte uygun olarak maske dağıtıldı. Zeynep Uluç'un, Zuhair Murad imzalı gelinliğiyle göz kamaştırdığı düğünde Enbe Orkestrası'nın müzikleriyle eğlenildi.