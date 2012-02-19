Magazin gündeminden başlıklar

Kate Moss felç geçirdi
Defileden defileye, açılıştan açılışa koşturan 38 yaşındaki İngiliz top model Kate Moss felç geçirdi. Doktorları, kalıcı felç için uyarıda bulundu.
İngiliz Daily Mail Gazetesi'nde yer alan habere göre; Londra'daki Ritz Otel’de kalan Moss, sabah uyandığında sağ kolunu oynatamadığını fark etti.
Hemen hastaneye kaldırılan Moss’un aşırı yorgunluktan ve sinirlerde meydana gelen sıkışma yüzünden geçici felç geçirdiği ortaya çıktı.
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KALICI OLABİLİR
Doktorlar korkulacak bir şey olmadığını, ünlü modelin kısa sürede eski haline döneceğini söyledi. Ancak doktorlar Moss'a "Bu tempoda yaşamaya devam ederseniz 4 yıl içinde kalıcı felç geçirebilirsiniz" uyarısı yaptı.
Geçen yaz Jamie Hince'le evlenen Moss, Londra'da 7.2 milyon sterline (20 milyon TL) aldığı yeni evine taşınmaya hazırlanıyordu. Moss taşınma işini bir süre daha ertelemeye karar verdi.