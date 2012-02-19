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Haberler Yaşam Magazin gündeminden başlıklar
Giriş Tarihi: 19.02.2012 23:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:24

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Magazin gündeminden başlıklar

Hakan eve döndü

Yeşim Salkım-Hakan Eratik çifti boşanmanın eşiğinden döndü! Geçen ay evi terk eden Eratik, Zekeriyaköy'deki villalarına dönüp eşiyle barıştı.

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İkinci kez anne oldu

Üç yıl önce işadamı Kerem Özçapkın'la evlenen manken Pınar Tezcan, Amerikan Hastanesi'nde doğum yaptı. İkinci kez kız annesi olan Tezcan, bebeğine Duru adını verdi.

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Kel mi oluyor?

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, önceki gün alışveriş yaparken görüntülendi. Her zamanki gibi son derece zarif giyinmiş olan Swift'in saçlarının yer yer dökülmeye başladığı görüldü.

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Karnaval gibi düğün

Sadıka Sabancı ve Aziz Köseoğlu'nun oğulları Can ile Gülay-Yavuz Uluç'un kızları Zeynep, Four Seasons Hotel'de yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Damadın annesi Sadıka Sabancı, düğüne katılmadı.

Nikahı Demircan kıydı
2008 yazında arkadaş ortamında tanışan Can Köseoğlu ile Zeynep Uluç'un nikah şahitliğini; Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış yaptı. Nikahı Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan kıydı. 500 kişinin katıldığı düğünün teması, Venedik karnavalıydı. Düğün dekorasyonunu, Candan Kıramer ve Bettina Hakko'nun sahibi olduğu BC Atelier üstlenirken, davetlilere konsepte uygun olarak maske dağıtıldı. Zeynep Uluç'un, Zuhair Murad imzalı gelinliğiyle göz kamaştırdığı düğünde Enbe Orkestrası'nın müzikleriyle eğlenildi.

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Kate Moss felç geçirdi

Defileden defileye, açılıştan açılışa koşturan 38 yaşındaki İngiliz top model Kate Moss felç geçirdi. Doktorları, kalıcı felç için uyarıda bulundu.

İngiliz Daily Mail Gazetesi'nde yer alan habere göre; Londra'daki Ritz Otel’de kalan Moss, sabah uyandığında sağ kolunu oynatamadığını fark etti.

Hemen hastaneye kaldırılan Moss’un aşırı yorgunluktan ve sinirlerde meydana gelen sıkışma yüzünden geçici felç geçirdiği ortaya çıktı.

KATE MOSS FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

KALICI OLABİLİR
Doktorlar korkulacak bir şey olmadığını, ünlü modelin kısa sürede eski haline döneceğini söyledi. Ancak doktorlar Moss'a "Bu tempoda yaşamaya devam ederseniz 4 yıl içinde kalıcı felç geçirebilirsiniz" uyarısı yaptı.

Geçen yaz Jamie Hince'le evlenen Moss, Londra'da 7.2 milyon sterline (20 milyon TL) aldığı yeni evine taşınmaya hazırlanıyordu. Moss taşınma işini bir süre daha ertelemeye karar verdi.

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