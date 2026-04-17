Mağdur kadından şoke eden ifade: "Tanju Özcan ile birlikte olduk, şoförü de..."

"TANJU ÖZCAN ARAYA GİRMEM KONUSUNDA ISRARCI OLDU, HASSAS KONU OLDUĞU İÇİN 'BENİ BULAŞTIRMAYIN' DEDİM"

Davada tutuksuz sanık olarak yargılanan Boluspor Başkanı Erdal Bayrak ise, "Gece saatlerinde Tanju Özcan beni arayarak, 'Senin şoförün bana ileri geri konuştu' dedi. Ancak Eren'in kendisine tam olarak ne dediğini söylemedi. Bunun üzerine Eren'i aradım ve 'Senin Tanju Özcan'la ne işin var?' diye sordum. Eren de bana 'Maviş' lakaplı Öznur Ç. ile olan mesajlarını yakaladığını, konuyu yarın daha detaylı anlatacağını söyledi. Ertesi sabah Eren beni almaya geldiğinde otogara gittik. Orada ne olduğunu sorduğumda Eren bana olayın detaylarını anlattı. Ardından Tanju Özcan'ı aradım, ancak kendisi 'Sonra konuşuruz' diyerek telefonu kapattı. Daha sonra Hüseyin Ekrem Serin'le yaptığımız görüşmede, o da bana Tanju Özcan'ın kendisini aradığını söyledi. Ben de beni de aradığını belirttim. Hüseyin Amca ile bu durumu konuştuk. Sonrasında Tanju Özcan'ı tekrar aradım ve Hüseyin Amca'yı da yanıma alarak yanına gideceğimizi söyledim. Bolu Belediyesi Ek Hizmet Binasına, Tanju Özcan'ın yanına gittik. İçeri girdiğimizde Özgür Yıldız da oradaydı. Tanju Özcan, Eren konusunu açtı. Ben kendisine, 'Eren konusu biraz bel altı bir mevzu, bizi bu konuya dahil etme' dedim. Ancak Tanju Özcan bu konuda biraz ısrarcı oldu. Hatta bana, 'Özgür'le senin aranda böyle bir şey olsa ben hallederdim' şeklinde bir ifade kullandı. Ben de bunun üzerine, verdiği örneğin doğru bir örnek olmadığını belirttim. Ben Boluspor Başkanı olduğum için ve Özgür ile Tanju Bey'in belediyede görev yapmaları sebebiyle, Boluspor ile ilgili konularda kendileriyle ara ara görüşüyorduk. Keza Ali Sarıyıldız'ın da belediyede olması sebebiyle zaman zaman görüşmelerimiz oluyordu. İlerleyen süreçte Hüseyin Amca'yı aramışlar. Özgür ile beraber otogara geldiler. Otogarda Boluspor ile ilgili konuşurken konu yine Eren'in 'Maviş' (Öznur Ç.) meselesine geldi. Özgür, bu konunun kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Bana, 'Eren'e yıkama tesisi açalım, bir arabam var, 3-5 kuruş da birikmiş param var, onu falan versek' şeklinde bir teklifte bulundu. Ben de kendisine cevaben, 'Eren ölmedi, telefonu da açık. Kendisini arayın, beni bu konuya bulaştırmayın' dedim. Daha sonra Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermeye geldiğimizde ben Tanju Özcan'ın benden şikayetçi olmasına çok şaşırdım" diye konuştu.



