Haberler
Yaşam
Mağdur kadından şoke eden ifade: "Tanju Özcan ile birlikte olduk, şoförü de..."
Giriş Tarihi: 17.04.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 21:45
Bolu'da 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın hem 'müşteki' hem de 'sanık' sıfatıyla yer aldığı şantaj davasının ilk duruşması görüldü. Duruşmada mağdur Öznur Ç.'den bomba ifadeler geldi. Öznur Ç. Tanju Özcan ile birlikte olduğu ve o sırada Özcan'ın şoförünün kendilerini izlediğini söyledi. İşte şoke eden o ifadenin detayları...