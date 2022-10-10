Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

Magnum çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Magnum Maserati çekiliş kampanyası için başvurular, 1 Nisan - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında alındı. Araç sahibi olmanın hayali kuran binlerce kişi, verilen süre zarfında Magnum dondurma çubuklarından çıkan şifre ile kampanyaya katılım sağladı. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Bu noktada gözler Magnum Maserati başvuru sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…