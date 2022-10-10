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Haberler Yaşam Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 13:36

Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

Magnum çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Magnum Maserati çekiliş kampanyası için başvurular, 1 Nisan - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında alındı. Araç sahibi olmanın hayali kuran binlerce kişi, verilen süre zarfında Magnum dondurma çubuklarından çıkan şifre ile kampanyaya katılım sağladı. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Bu noktada gözler Magnum Maserati başvuru sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

Magnum çekiliş sonuçları için geri sayım devam ediyor. Çubuklardan çıkan şifre ile kampanyaya katılım sağlayan binlerce kişi, noter huzurunda gerçekleşecek çekilişi bekliyor. Yapılacak çekiliş sonrası Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model otomobil sahibine kavuşacak. Bu noktada isim listesine ulaşmak isteyenler, ''Magnum çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar…

Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum çekilişi, 12 Ekim 2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

Kazanan talihliler 15 Ekim 2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

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Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

Asil talihliler, başvuru için en geç 30 Ekim 2022; yedek talihliler ise en geç 14 Kasım 2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır.

Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.

Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 1 kişi Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.984.240,50 TL) ikramiyesi kazanacak.

Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.

Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

BAZI ŞİFRELER KAMPANYAYA 2 KATILIM HAKKINA SAHİP OLACAK

Kampanyaya gönderilen Magnum Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Ruby, Caramel Gold, Duet Kırmızı Meyveler ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı;

Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Ruby-Beyaz, Mini Classic-Beyaz, Mini Cookie-Badem, Mini Caremel Gold&Badem, Mini Duet Kırmızı Meyveler & Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı sahibi olacak.

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