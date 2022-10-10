Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

Magnum çekiliş sonuçları için geri sayım devam ediyor. Çubuklardan çıkan şifre ile kampanyaya katılım sağlayan binlerce kişi, noter huzurunda gerçekleşecek çekilişi bekliyor. Yapılacak çekiliş sonrası Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model otomobil sahibine kavuşacak. Bu noktada isim listesine ulaşmak isteyenler, ''Magnum çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar…