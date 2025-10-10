Haberler
Yaşam
Mahkemeden tepki çeken karar: Tacizci öğretmene ev hapsi
Giriş Tarihi: 10.10.2025 07:49
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 07:50
İzmir'de öğrencilerine cinsel istismar suçundan 2024 yılında 37 yıl 6 ay hapis cezası alan öğretmen Yaşar Ş.'nin yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Cinsel istismardan ceza almasına rağmen 2 kız ve 1 erkek çocuğuna karşı kesin ve inandırıcı bir delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilen öğretmene yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verildi.