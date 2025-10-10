Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mahkemeden tepki çeken karar: Tacizci öğretmene ev hapsi
Giriş Tarihi: 10.10.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 07:50

İzmir'de öğrencilerine cinsel istismar suçundan 2024 yılında 37 yıl 6 ay hapis cezası alan öğretmen Yaşar Ş.'nin yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Cinsel istismardan ceza almasına rağmen 2 kız ve 1 erkek çocuğuna karşı kesin ve inandırıcı bir delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilen öğretmene yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verildi.

Ceyhan TORLAK
İzmir'in Selçuk ilçesinde bir ilkokulda görev yapan evli iki çocuk babası sınıf öğretmeni Yaşar Ş.'nin, özel ders esnasında yaşları 8 ile 10 arasındaki 5 kız ve 1 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla velilerin şikâyeti üzerine soruşturma kapsamında müfettiş görevlendirilip Yaşar Ş. görevden uzaklaştırılmıştı.

2024'te tutuklanarak cezaevine gönderilen, daha sonra da tahliye olan öğretmen Yaşar Ş. hakkında cinsel tacizden dava açıldı.

KARAR ŞOKE ETTİ

Öğretmenin, 3 kız çocuğuna karşı cinsel istismardan 37 yıl 6 ay hapis cezası alırken 2 kız ve 1 erkek çocuğuna karşı kesin ve inandırıcı bir delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi. Kaçma şüphesi bulunan Yaşar Ş. hakkında yurtdışına çıkmama ve konutu terk etmeme tedbiri uygulandı.