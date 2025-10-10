Mahkemeden tepki çeken karar: Tacizci öğretmene ev hapsi

KARAR ŞOKE ETTİ

Öğretmenin, 3 kız çocuğuna karşı cinsel istismardan 37 yıl 6 ay hapis cezası alırken 2 kız ve 1 erkek çocuğuna karşı kesin ve inandırıcı bir delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi. Kaçma şüphesi bulunan Yaşar Ş. hakkında yurtdışına çıkmama ve konutu terk etmeme tedbiri uygulandı.