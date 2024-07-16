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Haberler Yaşam MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ATLAS ile makine mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:50

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ATLAS ile makine mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

Üniversite adayları için kritik bir an geldi: makine mühendisliği fakültesi taban puanları sorgulamaları başladı. Endüstriyel alanlarda teknolojinin ve yeniliğin kalbinde yer almayı hedefleyen gençler, puanlarını öğrenerek gelecekteki mühendislik kariyerlerini şekillendirmeye başlıyorlar. İşte, ÖSYM ve YÖK ATLAS ile makine mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ATLAS ile makine mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

Bu yılın taban puanları, adayların hangi üniversitelerde makine mühendisliği eğitimi alabileceklerini ve bu alandaki kariyerlerine nasıl bir başlangıç yapacaklarını belirleyecek. Rekabetin sert olduğu bu alanda, adaylar makine mühendisliği taban puanlarına odaklandı. Makine mühendisliği fakültelerine duyulan ilgi her geçen yıl artarken, taban puanlarının da bu talebi karşılamak üzere şekillendiğini görüyoruz. Adaylar, aldıkları puanlarla geleceklerini planlarken, hangi makine mühendisliği fakültesinin kendilerine en uygun olduğunu değerlendiriyorlar. İşte, makine mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ATLAS ile makine mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024

TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Makine Mühendisliği taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 5+0+0+0+1
8+0
20+0
 6
8
20
 148.115 (2023)
196.344 (2022)
221.745 (2021)
— (2020)		 373,00526
339,11315
273,19770
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 15+0+0+0+0
22+0
10+0
 13
3

 296.696 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 308,62982
Dolmadı
Dolmadı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
14+0
13+0
12+0		 13
14
13
12		 1.151 (2023)
1.658 (2022)
1.420 (2021)
2.100 (2020)		 542,01260
536,47553
499,97137
533,23960
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 26+0+2+0+1
27+0
27+0
27+0		 29
27
27
27		 2.562 (2023)
2.813 (2022)
3.594 (2021)
3.790 (2020)		 535,34807
531,18445
480,65509
526,24235
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2+0+0+0
80+2
80+2
70+2		 72
82
82
72		 3.584 (2023)
2.695 (2022)
2.737 (2021)
2.730 (2020)		 531,70153
531,64691
487,14428
530,40529
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 150+4+0+0+0
180+5
190+5
190+5		 154
185
195
195		 4.832 (2023)
6.321 (2022)
6.984 (2021)
6.860 (2020)		 527,94562
520,86585
464,88587
517,03220
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
12+0
12+0
12+0		 11
12
12
12		 4.973 (2023)
6.503 (2022)
8.337 (2021)
9.280 (2020)		 527,48902
520,41853
460,29142
511,46779
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 22+0+0+0+0
26+0
26+0
26+0		 22
26
26
26		 8.495 (2023)
10.223 (2022)
13.895 (2021)
14.100 (2020)		 518,69503
512,48953
445,61373
502,48996
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0		 9
8
8
8		 8.517 (2023)
7.876 (2022)
13.118 (2021)
17.900 (2020)		 518,64022
517,29253
447,29476
496,45204
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 4+0+0+0+0


 4


 8.541 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 518,61147
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 180+5+0+0+0
200+5
200+5
200+5		 185
205
205
205		 9.886 (2023)
13.032 (2022)
16.356 (2021)
15.400 (2020)		 515,67219
507,30000
440,40845
500,38437
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(Almanca)		 SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 14.352 (2023)
17.798 (2022)
24.672 (2021)
27.900 (2020)		 507,11332
499,60509
425,86377
482,41283
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 17.947 (2023)
23.706 (2022)
29.512 (2021)
27.900 (2020)		 501,09330
490,77253
418,40421
482,41941
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 210+6+0+0+0
210+6
210+6
210+6		 216
216
216
216		 26.723 (2023)
34.612 (2022)
40.592 (2021)
37.200 (2020)		 487,86232
476,33972
403,56465
470,55637
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 50+0+0+0+0
42+0
42+0
42+0		 50
42
42
42		 30.788 (2023)
24.971 (2022)
31.573 (2021)
30.200 (2020)		 482,33714
489,03354
415,49586
479,45958
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 52
82
82
82		 32.210 (2023)
46.464 (2022)
51.172 (2021)
44.500 (2020)		 480,50867
461,75107
390,85922
461,67950
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(Almanca)		 SAY 10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 32.402 (2023)
57.956 (2022)
66.183 (2021)
49.200 (2020)		 480,24950
448,44952
374,47803
456,12425
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 34.910 (2023)
42.492 (2022)
47.491 (2021)
41.100 (2020)		 477,02327
466,60165
395,29426
465,79039
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 33+0+0+0+0
33+0
33+0
33+0		 33
33
33
33		 34.927 (2023)
36.382 (2022)
40.096 (2021)
37.300 (2020)		 477,00037
474,10369
404,14648
470,48959
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
14+0
14+0
14+0		 13
14
14
14		 36.821 (2023)
44.573 (2022)
50.541 (2021)
45.600 (2020)		 474,62879
464,09045
391,61675
460,30664
MEF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1
7+0
6+0
6+0		 7
7
6
6		 37.247 (2023)
41.147 (2022)
45.158 (2021)
38.600 (2020)		 474,07573
468,22584
398,07235
468,85636
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 39.608 (2023)
45.917 (2022)
50.538 (2021)
45.100 (2020)		 471,18316
462,40501
391,62041
460,89836
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1
6+0
5+0
5+0		 8
6
5
5		 42.647 (2023)
50.885 (2022)
57.819 (2021)
47.900 (2020)		 467,54578
456,56227
383,40136
457,60476
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 44.355 (2023)
52.154 (2022)
53.336 (2021)
48.300 (2020)		 465,58101
455,05867
388,34533
457,13129
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
10+0
10+0
10+0		 8
10
10
10		 45.131 (2023)
58.563 (2022)
66.813 (2021)
68.400 (2020)		 464,74014
447,77374
373,84031
434,13900
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2+0+0+0
80+2

 82
82

 48.484 (2023)
58.784 (2022)
— (2021)
— (2020)		 460,94084
447,53047
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 49.369 (2023)
59.978 (2022)
64.081 (2021)
60.300 (2020)		 459,92997
446,20898
376,71418
443,36661
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+1+0+1
10+0
9+0
7+0		 11
10
9
7		 50.732 (2023)
54.492 (2022)
58.696 (2021)
51.400 (2020)		 458,36666
452,43416
382,40062
453,55254
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0		 9
8
8
8		 50.946 (2023)
63.698 (2022)
72.850 (2021)
66.300 (2020)		 458,09924
442,06040
367,80555
436,43374
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1
7+0
7+0
6+0		 7
7
7
6		 53.499 (2023)
69.826 (2022)
78.852 (2021)
72.100 (2020)		 455,06936
435,34096
361,95945
429,84918
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 13+0+1+0+1
13+0
10+0
10+0		 14
13
10
10		 54.318 (2023)
64.178 (2022)
72.858 (2021)
69.100 (2020)		 454,15173
441,55045
367,79700
433,28603
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 54.773 (2023)
60.054 (2022)
65.882 (2021)
62.000 (2020)		 453,64059
446,13130
374,81651
441,40875
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
8+0
4+0
10+0		 5
8
4
10		 55.445 (2023)
64.975 (2022)
70.160 (2021)
70.500 (2020)		 452,90271
440,68365
370,44304
431,68039
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+0+0+0
6+0
7+0
5+0		 7
6
7
5		 55.906 (2023)
54.628 (2022)
59.336 (2021)
52.400 (2020)		 452,38554
452,27523
381,68606
452,38006
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
6+0
5+0
4+0		 8
6
5
4		 57.312 (2023)
63.399 (2022)
69.374 (2021)
57.600 (2020)		 450,92410
442,38519
371,27535
446,44822
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 58.525 (2023)
68.907 (2022)
77.537 (2021)
70.500 (2020)		 449,65435
436,37270
363,23465
431,60986
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 60.079 (2023)
68.881 (2022)
73.749 (2021)
66.100 (2020)		 447,95727
436,39881
366,90204
436,72502
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 62.486 (2023)
72.820 (2022)
77.945 (2021)
68.100 (2020)		 445,36209
432,11465
362,81766
434,48057
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 30+1+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 31
72
72
72		 64.807 (2023)
84.679 (2022)
91.910 (2021)
80.800 (2020)		 442,85697
419,98426
349,99798
420,02966
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
40+0
35+0
35+0		 8
40
35
35		 65.926 (2023)
89.412 (2022)
94.766 (2021)
85.400 (2020)		 441,68593
415,34661
347,56305
414,98574
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 72.080 (2023)
82.366 (2022)
88.932 (2021)
79.400 (2020)		 435,11929
422,44306
352,64845
421,50776
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 35+0+0+0+0
35+0
35+0
35+0		 35
35
35
35		 73.527 (2023)
77.828 (2022)
81.533 (2021)
87.300 (2020)		 433,63535
426,94888
359,34922
412,89578
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
6+0
5+0
7+0		 6
6
5
7		 74.676 (2023)
84.785 (2022)
90.796 (2021)
94.700 (2020)		 432,46415
419,87879
350,96894
405,10773
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
5+0
8+0
8+0		 6
5
8
8		 75.023 (2023)
81.279 (2022)
91.940 (2021)
85.200 (2020)		 432,12739
423,51301
349,97780
415,20962
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0+0+0+1
3+0
5+0
 4
3
5
 75.131 (2023)
84.666 (2022)
88.283 (2021)
— (2020)		 432,02694
419,99326
353,25138
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0+1+0+1
3+0
3+0
 4
3
3
 75.494 (2023)
74.536 (2022)
85.715 (2021)
— (2020)		 431,66352
430,33956
355,51008
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0+1+0+1
2+0

 4
2

 77.760 (2023)
92.963 (2022)
— (2021)
— (2020)		 429,42536
412,10951
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 79.469 (2023)
95.883 (2022)
105.375 (2021)
93.800 (2020)		 427,78780
409,35253
338,73006
406,01265
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
7+0
6+0
15+0		 9
7
6
15		 79.870 (2023)
86.973 (2022)
90.601 (2021)
96.800 (2020)		 427,41478
417,77986
351,13254
402,89744
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
5+0
4+0
5+0		 5
5
4
5		 80.406 (2023)
87.273 (2022)
104.588 (2021)
116.000 (2020)		 426,87757
417,48075
339,36049
383,37776
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
6+0
6+0
11+0		 6
6
6
11		 83.984 (2023)
90.171 (2022)
97.965 (2021)
103.000 (2020)		 423,45649
414,62451
344,91165
395,70257
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 39+0+0+0+0
39+0
39+0
39+0		 39
39
39
39		 85.597 (2023)
90.685 (2022)
98.801 (2021)
108.000 (2020)		 421,94621
414,20919
344,20026
391,55153
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
4+0
4+0
7+0		 5
4
4
7		 86.265 (2023)
94.287 (2022)
112.184 (2021)
109.000 (2020)		 421,31231
410,84642
333,25951
389,81252
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 3+0+0+0+1
3+0
4+0
9+0		 4
3
4
9		 88.608 (2023)
89.283 (2022)
100.578 (2021)
102.000 (2020)		 419,03710
415,46223
342,71077
397,39255
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 89.297 (2023)
105.164 (2022)
111.866 (2021)
92.300 (2020)		 418,36921
400,80925
333,50635
407,64702
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 110+3+0+0+0
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 90.571 (2023)
104.371 (2022)
111.064 (2021)
98.300 (2020)		 417,23905
401,53514
334,15279
401,31457
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 92.800 (2023)
108.393 (2022)
112.212 (2021)
95.200 (2020)		 415,15227
397,98184
333,23904
404,63391
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
5+0
3+0
6+0		 5
5
3
6		 95.418 (2023)
98.080 (2022)
111.787 (2021)
117.000 (2020)		 412,85862
407,28528
333,56506
383,26301
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 96.641 (2023)
114.027 (2022)
125.835 (2021)
110.000 (2020)		 411,79452
393,11152
323,26987
389,57363
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 22+0+0+0+0
10+0

 22
10

 98.407 (2023)
99.953 (2022)
— (2021)
— (2020)		 410,27290
405,55521
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0		 6
3
2
 98.914 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 409,82254
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 100+3+0+0+0
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 99.658 (2023)
121.029 (2022)
130.336 (2021)
107.000 (2020)		 409,17294
387,31099
320,15556
392,43604
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
15+0
15+0
 10
15
15
 100.618 (2023)
139.845 (2022)
168.049 (2021)
— (2020)		 408,35443
373,03846
297,62428
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 102.681 (2023)
118.516 (2022)
127.140 (2021)
110.000 (2020)		 406,52816
389,37028
322,33639
389,49959
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 65+0+0+0+0
82+0
62+0
37+0		 65
82
62
37		 105.973 (2023)
124.222 (2022)
99.314 (2021)
73.000 (2020)		 403,82741
384,77530
343,77366
428,82411
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 100+3+0+0+0
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 106.752 (2023)
125.803 (2022)
134.188 (2021)
119.000 (2020)		 403,17290
383,49045
317,55458
381,48062
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2+0+0+20
80+2
80+2
80+2		 102
82
82
82		 109.675 (2023)
126.178 (2022)
138.373 (2021)
118.000 (2020)		 400,78470
383,17810
314,80660
382,08855
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+0+0+1
15+0

 11
15

 115.736 (2023)
137.463 (2022)
— (2021)
— (2020)		 395,99588
374,78157
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 116.313 (2023)
133.951 (2022)
149.059 (2021)
130.000 (2020)		 395,55618
377,27586
308,24059
371,73491
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 126.983 (2023)
143.349 (2022)
150.248 (2021)
98.600 (2020)		 387,46548
370,55295
307,53280
401,03082
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
19+0
10+0
3+0		 5
19
10
3		 130.061 (2023)
173.998 (2022)
170.241 (2021)
138.000 (2020)		 385,22189
351,13050
296,41772
365,10114
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 100+3+0+0+0
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 132.585 (2023)
146.685 (2022)
150.789 (2021)
134.000 (2020)		 383,50138
368,28071
307,21637
368,36856
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 133.828 (2023)
154.566 (2022)
165.816 (2021)
151.000 (2020)		 382,62939
362,98066
298,75593
355,24667
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 15+0+0+0+0
9+0
9+0
9+0		 15
9
9
9		 134.036 (2023)
107.777 (2022)
120.588 (2021)
122.000 (2020)		 382,49869
398,50505
327,00786
378,41527
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 136.197 (2023)
160.201 (2022)
171.665 (2021)
148.000 (2020)		 380,94393
359,31979
295,71445
357,67185
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)		 SAY 14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 138.140 (2023)
144.536 (2022)
165.622 (2021)
155.000 (2020)		 379,57569
369,71648
298,85940
352,31207
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+0


 62


 139.442 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 378,69931
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 140.722 (2023)
162.238 (2022)
171.881 (2021)
155.000 (2020)		 377,80515
358,05470
295,62215
352,31281
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 145.176 (2023)
170.441 (2022)
186.478 (2021)
172.000 (2020)		 374,88868
353,22627
288,33854
341,36264
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)		 SAY 80+2+0+0+20
80+2
80+2
80+2		 102
82
82
82		 146.271 (2023)
168.215 (2022)
180.277 (2021)
160.000 (2020)		 374,18788
354,49498
291,39966
348,81766
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 5+0+0+0+1
8+0
20+0
 6
8
20
 148.115 (2023)
196.344 (2022)
221.745 (2021)
— (2020)		 373,00526
339,11315
273,19770
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 152.031 (2023)
178.631 (2022)
195.557 (2021)
173.000 (2020)		 370,49166
348,48415
284,19821
340,18855
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 72+0+0+0+0
71+0
71+0
76+0		 72
71
71
76		 158.582 (2023)
153.119 (2022)
205.640 (2021)
235.000 (2020)		 366,46812
363,95101
279,76828
308,08678
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BOLU) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 163.239 (2023)
189.088 (2022)
203.844 (2021)
184.000 (2020)		 363,75690
342,84007
280,54182
333,63747
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 165.624 (2023)
202.584 (2022)
230.545 (2021)
213.000 (2020)		 362,38319
336,04612
269,77866
318,50068
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 37+0+0+0+0
33+0
29+0
29+0		 37
33
29
29		 169.181 (2023)
177.375 (2022)
205.596 (2021)
218.000 (2020)		 360,34315
349,18335
279,78671
315,92326
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(KARS) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0


 1


 170.931 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 359,31500
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 29+0+1+0+1
20+0

 30
20

 172.712 (2023)
231.116 (2022)
— (2021)
— (2020)		 358,34680
323,08047
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 178.391 (2023)
209.239 (2022)
219.262 (2021)
198.000 (2020)		 355,29866
332,83414
274,21317
326,08300
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 10+0+0+0+0
5+0
5+0
2+0		 10
5
5
2		 179.023 (2023)
161.673 (2022)
232.161 (2021)
250.000 (2020)		 354,97370
358,41531
269,18367
301,53350
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 180.933 (2023)
204.517 (2022)
215.227 (2021)
190.000 (2020)		 353,97308
335,10996
275,82734
330,58737
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 181.047 (2023)
224.381 (2022)
242.639 (2021)
217.000 (2020)		 353,91533
325,97272
265,40425
316,22611
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 49+0+0+0+0
45+0
45+0
41+0		 49
45
45
41		 187.510 (2023)
187.953 (2022)
178.481 (2021)
152.000 (2020)		 350,61372
343,45541
292,27752
354,92253
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 189.066 (2023)
213.017 (2022)
229.576 (2021)
209.000 (2020)		 349,84785
331,10849
270,15643
320,53398
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 190.087 (2023)
220.114 (2022)
235.075 (2021)
209.000 (2020)		 349,34537
327,87256
268,05591
320,46255
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 29+0+1+0+1
20+0
30+0
 30
20
14
 192.025 (2023)
257.194 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 348,38158
312,62311
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
25+1		 41
41
41
26		 193.875 (2023)
242.785 (2022)
263.606 (2021)
258.000 (2020)		 347,49305
318,28254
258,46463
298,55708
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 2+0+0+0+0
2+0
2+0
2+0		 2
2
2
2		 196.327 (2023)
190.063 (2022)
197.569 (2021)
284.000 (2020)		 346,31928
342,29193
283,32400
288,75918
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 37+0+0+0+0
31+0
27+0
23+0		 37
31
27
23		 196.989 (2023)
195.080 (2022)
239.671 (2021)
247.000 (2020)		 345,96730
339,72398
266,42004
302,68727
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 197.346 (2023)
219.734 (2022)
230.974 (2021)
203.000 (2020)		 345,80099
328,04835
269,59920
323,19666
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 65+2+0+0+16
65+2
60+2
60+2		 83
67
62
62		 198.708 (2023)
225.138 (2022)
246.697 (2021)
223.000 (2020)		 345,14563
325,61815
263,99897
313,53888
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 100+3+0+0+25
100+3
100+3
100+3		 128
103
103
103		 199.477 (2023)
208.935 (2022)
218.955 (2021)
198.000 (2020)		 344,80673
332,98362
274,34076
325,84564
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 200.267 (2023)
231.550 (2022)
261.336 (2021)
241.000 (2020)		 344,43514
322,90239
259,17590
305,53758
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 65+2+0+0+0
65+2
60+2
60+2		 67
67
62
62		 201.553 (2023)
228.913 (2022)
242.588 (2021)
230.000 (2020)		 343,82538
324,03962
265,42122
310,43145
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 205.580 (2023)
244.862 (2022)
265.046 (2021)
238.000 (2020)		 341,96299
317,44290
258,00559
306,75671
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 208.307 (2023)
232.662 (2022)
243.394 (2021)
222.000 (2020)		 340,71909
322,44370
265,14586
313,77625
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 209.374 (2023)
249.174 (2022)
269.274 (2021)
257.000 (2020)		 340,26074
315,74773
256,68750
298,59508
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+0+0+0
10+0
5+0
8+0		 10
10
5
2		 210.855 (2023)
253.560 (2022)
277.452 (2021)
Dolmadı (2020)		 339,60029
313,98551
254,21057
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 216.965 (2023)
247.444 (2022)
261.963 (2021)
236.000 (2020)		 336,97619
316,43930
258,97407
307,71204
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 42+0+0+0+0
42+0
42+0
37+0		 42
42
42
37		 218.079 (2023)
227.194 (2022)
250.964 (2021)
260.000 (2020)		 336,50374
324,74091
262,54788
297,58665
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 218.586 (2023)
251.726 (2022)
266.759 (2021)
244.000 (2020)		 336,28802
314,71622
257,48174
304,28639
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 221.928 (2023)
241.895 (2022)
254.428 (2021)
239.000 (2020)		 334,89814
318,63528
261,40789
306,12349
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 58+0+0+0+0
55+0
59+0
55+0		 58
55
59
55		 226.315 (2023)
225.722 (2022)
250.277 (2021)
253.000 (2020)		 333,07721
325,36870
262,77696
300,52415
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
 72
72
72
 227.314 (2023)
264.810 (2022)
280.567 (2021)
— (2020)		 332,66611
309,83875
253,28138
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 228.916 (2023)
267.185 (2022)
278.824 (2021)
252.000 (2020)		 332,04436
308,99167
253,79914
300,87071
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 229.282 (2023)
268.246 (2022)
294.313 (2021)
266.000 (2020)		 331,89414
308,62490
249,40346
295,22568
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 42+0+0+0+0


 42


 229.909 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 331,64952
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 29+0+0+0+0
26+0
25+0
25+0		 29
26
14
8		 231.153 (2023)
275.964 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 331,15604
305,89036
Dolmadı
Dolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 237.609 (2023)
271.742 (2022)
286.783 (2021)
266.000 (2020)		 328,62944
307,36994
251,50348
295,37090
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 90+3+0+0+0
80+2
80+2
90+3		 93
82
82
93		 241.859 (2023)
277.819 (2022)
294.655 (2021)
265.000 (2020)		 326,96925
305,27491
249,31169
295,47105
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 31+0+0+0+0
37+0
33+0
39+0		 31
37
27
21		 244.640 (2023)
289.781 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 325,93494
301,24347
Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)		 SAY 90+3+0+0+23
90+3
80+2
80+2		 116
93
82
82		 244.708 (2023)
266.260 (2022)
276.627 (2021)
249.000 (2020)		 325,91204
309,33505
254,46938
302,04613
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0
25+0
33+0
27+0		 25
22
10
27		 245.498 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
275.000 (2020)		 325,61317
Dolmadı
Dolmadı
291,72061
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
68
82		 246.897 (2023)
293.247 (2022)
Dolmadı (2021)
275.000 (2020)		 325,10008
300,09094
Dolmadı
292,05648
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)		 SAY 14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 247.368 (2023)
286.657 (2022)
287.581 (2021)
268.000 (2020)		 324,93001
302,24138
251,28431
294,68327
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 8+0+0+0+0
6+0
4+0
3+0		 8
6
4
3		 250.493 (2023)
226.941 (2022)
252.436 (2021)
288.000 (2020)		 323,79884
324,85820
262,05652
287,11257
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 50+2+0+0+13
50+2
50+2
50+2		 65
52
42
52		 251.739 (2023)
292.205 (2022)
Dolmadı (2021)
279.000 (2020)		 323,34335
300,44272
Dolmadı
290,42576
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
56+2		 62
59
29
58		 254.511 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
277.000 (2020)		 322,33423
Dolmadı
Dolmadı
291,22304
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 10+0+0+0+1
15+0
20+0
 11
15
14
 260.023 (2023)
295.998 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 320,41093
299,20715
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 2+0+0+0+0
2+0
2+0
4+0		 2


 264.282 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 318,91759
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 31+0+0+0+0
25+0
26+0
25+0		 31
25
17
14		 265.515 (2023)
285.016 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 318,49818
302,78432
Dolmadı
Dolmadı
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0


 1


 266.453 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 318,18977
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
 72
69
69
 267.789 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 317,74136
Dolmadı
Dolmadı
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
32+1		 41
27
28
33		 268.059 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
285.000 (2020)		 317,65502
Dolmadı
Dolmadı
288,36863
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 52
34
21
62		 268.167 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
298.000 (2020)		 317,62576
Dolmadı
Dolmadı
283,63929
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
60+2		 41
35
5
41		 270.497 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 316,84752
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
70+2		 21
19
6
9		 272.787 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 316,09052
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 20+0+0+0+0
15+0
25+0
 12
15
10
 274.552 (2023)
260.027 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 315,52185
311,59528
Dolmadı
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 3+0+0+0+0
5+0

 3
5

 274.679 (2023)
277.300 (2022)
— (2021)
— (2020)		 315,48287
305,45139
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
60+2		 72
54
61
62		 276.444 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
274.000 (2020)		 314,90652
Dolmadı
Dolmadı
292,24139
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
15+1
20+1		 2
2

 276.930 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 314,74847
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1		 21
3
8
14		 277.518 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 314,55118
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
90+3
90+3
100+3		 52
35
15
84		 277.656 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 314,51010
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 25+1+0+0+0
50+2
50+2
60+2		 26
11
7
44		 278.890 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 314,12061
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 26+0+0+0+0
17+0
17+0
 6
10
2
 279.431 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 313,93312
Dolmadı
Dolmadı
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(BATMAN) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
25+1		 2
2
2
5		 279.975 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 313,74758
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 11+0+0+0+0
5+0
5+0
 11
1
2
 280.513 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 313,57908
Dolmadı
Dolmadı
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 25+1+0+0+0
30+1
30+1
40+1		 26
11
5
11		 280.662 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 313,53513
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 55+2+0+0+0
60+2
60+2
80+2		 57
34
21
32		 281.713 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 313,19814
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 45+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 47
28
23
62		 283.224 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
286.000 (2020)		 312,71110
Dolmadı
Dolmadı
288,03198
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 25+1+0+0+6
30+1
30+1
40+1		 28
9
9
16		 284.051 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 312,45731
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 34+0+0+0+0
25+0
47+0
47+0		 4
18
6
33		 284.429 (2023)
299.967 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 312,33529
297,93922
Dolmadı
Dolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Simav Teknoloji Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 21
2

6		 284.444 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 312,32870
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 25+1+0+0+6
25+1

 4
4

 284.879 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 312,19590
Dolmadı
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 22+0+0+0+0
14+0

 22
14

 285.609 (2023)
294.344 (2022)
— (2021)
— (2020)		 311,97527
299,73329
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 30+1+0+0+8
30+1
20+1
30+1		 38
13
9
11		 285.915 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 311,87744
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0
25+0
18+0
34+0		 7
9
7
5		 286.371 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 311,74010
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 6+0+0+0+0


 1


 288.394 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 311,11193
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
30+1

 3
2

 289.647 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 310,73000
Dolmadı
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BARTIN) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
30+1		 21
7
4
3		 290.245 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 310,54206
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(UŞAK) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 41
22
14
69		 290.752 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 310,38764
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
25+1		 12
3
5
3		 291.037 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 310,30071
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 5+0+0+0+0


 4


 292.071 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 309,98227
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
25+1		 13
8
7
4		 292.108 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 309,97312
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 17+0+0+0+0
17+0
26+0
54+0		 3
3
5
11		 292.681 (2023)
296.318 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 309,80421
299,10444
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 50+0+0+0+0
42+0
39+0
30+0		 26
42
30
19		 293.922 (2023)
281.724 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 309,44262
303,94043
Dolmadı
Dolmadı
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 25+1+0+0+6
25+1
20+1
30+1		 12
18
9
7		 294.299 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 309,33326
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)(Ücretli)		 SAY 14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1		 15
15
10
15		 294.374 (2023)
292.788 (2022)
Dolmadı (2021)
289.000 (2020)		 309,30915
300,25371
Dolmadı
286,92972
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 40+1+0+0+10
40+1
40+1
60+2		 13
28
15
14		 294.631 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 309,23661
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+0+0+0
5+0
3+0
3+0		 4
1
1
 295.379 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 309,02029
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 39+0+0+0+0
38+0
34+0
59+0		 10
16
29
15		 295.809 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,90029
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(HATAY) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 40+1+0+0+10
40+1
40+1
80+2		 23
28
17
28		 295.867 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,88455
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)		 SAY 14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1		 15
15
7
9		 295.970 (2023)
288.075 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,85233
301,77965
Dolmadı
Dolmadı
MEF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 42+0+0+0+0
42+0
37+0
37+0		 29
42
37
37		 296.004 (2023)
163.070 (2022)
192.938 (2021)
234.000 (2020)		 308,84329
357,54868
285,35596
308,21282
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 15+0+0+0+0
22+0
10+0
 13
3

 296.696 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 308,62982
Dolmadı
Dolmadı
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 25+1+0+0+0
20+1
20+1
25+1		 10
8
6
12		 296.774 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,60626
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 45+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 47
22
23
62		 297.348 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
283.000 (2020)		 308,44181
Dolmadı
Dolmadı
289,10613
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 20+0+0+0+0
15+0
15+0
 5
10
3
 297.495 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 308,39989
Dolmadı
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(VAN) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
25+1		 8
9
6
4		 297.550 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,38464
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 64+0+0+0+0
55+0
49+0
43+0		 48
55
49
43		 297.840 (2023)
206.457 (2022)
250.501 (2021)
230.000 (2020)		 308,30204
334,17915
262,70236
310,13551
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(RİZE) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 25+1+0+0+0
30+1
30+1
50+2		 12
12
2
14		 297.847 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,29920
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 10+0+0+0+0
5+0
3+0
8+0		 7
2
1
 297.873 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,29017
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
25+1		 5
6
2
4		 298.194 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,19000
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
30+1
20+1
25+1		 4
4
3
7		 298.368 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,14351
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
30+1		 10
7
3
7		 298.563 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,07870
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+5
20+1
20+1
25+1		 8
2
3
3		 298.724 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,02641
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 25+1+0+0+6
30+1
20+1
30+1		 26
11
14
12		 298.725 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,02578
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AMASYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1

 12
7

 298.826 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 307,99536
Dolmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
30+1
30+1
60+2		 19
3
1
16		 299.568 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 307,78394
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 30+0+0+0+0
21+0
27+0
38+0		 16
21
6
13		 299.671 (2023)
299.031 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 307,75464
298,25449
Dolmadı
Dolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 19
6
3
3		 299.753 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 307,73190
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
25+1		 20
1

6		 299.867 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 307,69971
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 20+1+0+0+5
20+1
25+1
25+1
5
1
4		 — (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
1+0
2+0


1		 — (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0


— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)


GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0
1+0
10+0
17+0
1

2		 — (2023)
293.434 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
300,02985
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 5+0+0+0+0
5+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
Dolmadı
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MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ATLAS ile makine mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ATLAS ile makine mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!
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