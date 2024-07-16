MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ATLAS ile makine mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Makine Mühendisliği taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|5+0+0+0+1
8+0
20+0
—
|6
8
20
—
|148.115 (2023)
196.344 (2022)
221.745 (2021)
— (2020)
|373,00526
339,11315
273,19770
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|15+0+0+0+0
22+0
10+0
—
|13
3
—
—
|296.696 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|308,62982
Dolmadı
Dolmadı
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
14+0
13+0
12+0
|13
14
13
12
|1.151 (2023)
1.658 (2022)
1.420 (2021)
2.100 (2020)
|542,01260
536,47553
499,97137
533,23960
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|26+0+2+0+1
27+0
27+0
27+0
|29
27
27
27
|2.562 (2023)
2.813 (2022)
3.594 (2021)
3.790 (2020)
|535,34807
531,18445
480,65509
526,24235
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2+0+0+0
80+2
80+2
70+2
|72
82
82
72
|3.584 (2023)
2.695 (2022)
2.737 (2021)
2.730 (2020)
|531,70153
531,64691
487,14428
530,40529
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|150+4+0+0+0
180+5
190+5
190+5
|154
185
195
195
|4.832 (2023)
6.321 (2022)
6.984 (2021)
6.860 (2020)
|527,94562
520,86585
464,88587
517,03220
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
12+0
12+0
12+0
|11
12
12
12
|4.973 (2023)
6.503 (2022)
8.337 (2021)
9.280 (2020)
|527,48902
520,41853
460,29142
511,46779
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|22+0+0+0+0
26+0
26+0
26+0
|22
26
26
26
|8.495 (2023)
10.223 (2022)
13.895 (2021)
14.100 (2020)
|518,69503
512,48953
445,61373
502,48996
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0
|9
8
8
8
|8.517 (2023)
7.876 (2022)
13.118 (2021)
17.900 (2020)
|518,64022
517,29253
447,29476
496,45204
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|4+0+0+0+0
—
—
—
|4
—
—
—
|8.541 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|518,61147
—
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|180+5+0+0+0
200+5
200+5
200+5
|185
205
205
205
|9.886 (2023)
13.032 (2022)
16.356 (2021)
15.400 (2020)
|515,67219
507,30000
440,40845
500,38437
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(Almanca)
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|14.352 (2023)
17.798 (2022)
24.672 (2021)
27.900 (2020)
|507,11332
499,60509
425,86377
482,41283
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|17.947 (2023)
23.706 (2022)
29.512 (2021)
27.900 (2020)
|501,09330
490,77253
418,40421
482,41941
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|210+6+0+0+0
210+6
210+6
210+6
|216
216
216
216
|26.723 (2023)
34.612 (2022)
40.592 (2021)
37.200 (2020)
|487,86232
476,33972
403,56465
470,55637
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|50+0+0+0+0
42+0
42+0
42+0
|50
42
42
42
|30.788 (2023)
24.971 (2022)
31.573 (2021)
30.200 (2020)
|482,33714
489,03354
415,49586
479,45958
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|52
82
82
82
|32.210 (2023)
46.464 (2022)
51.172 (2021)
44.500 (2020)
|480,50867
461,75107
390,85922
461,67950
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(Almanca)
|SAY
|10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|32.402 (2023)
57.956 (2022)
66.183 (2021)
49.200 (2020)
|480,24950
448,44952
374,47803
456,12425
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|34.910 (2023)
42.492 (2022)
47.491 (2021)
41.100 (2020)
|477,02327
466,60165
395,29426
465,79039
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|33+0+0+0+0
33+0
33+0
33+0
|33
33
33
33
|34.927 (2023)
36.382 (2022)
40.096 (2021)
37.300 (2020)
|477,00037
474,10369
404,14648
470,48959
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
14+0
14+0
14+0
|13
14
14
14
|36.821 (2023)
44.573 (2022)
50.541 (2021)
45.600 (2020)
|474,62879
464,09045
391,61675
460,30664
|MEF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
7+0
6+0
6+0
|7
7
6
6
|37.247 (2023)
41.147 (2022)
45.158 (2021)
38.600 (2020)
|474,07573
468,22584
398,07235
468,85636
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|39.608 (2023)
45.917 (2022)
50.538 (2021)
45.100 (2020)
|471,18316
462,40501
391,62041
460,89836
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
6+0
5+0
5+0
|8
6
5
5
|42.647 (2023)
50.885 (2022)
57.819 (2021)
47.900 (2020)
|467,54578
456,56227
383,40136
457,60476
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|44.355 (2023)
52.154 (2022)
53.336 (2021)
48.300 (2020)
|465,58101
455,05867
388,34533
457,13129
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
10+0
10+0
10+0
|8
10
10
10
|45.131 (2023)
58.563 (2022)
66.813 (2021)
68.400 (2020)
|464,74014
447,77374
373,84031
434,13900
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
—
—
|82
82
—
—
|48.484 (2023)
58.784 (2022)
— (2021)
— (2020)
|460,94084
447,53047
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|49.369 (2023)
59.978 (2022)
64.081 (2021)
60.300 (2020)
|459,92997
446,20898
376,71418
443,36661
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+1+0+1
10+0
9+0
7+0
|11
10
9
7
|50.732 (2023)
54.492 (2022)
58.696 (2021)
51.400 (2020)
|458,36666
452,43416
382,40062
453,55254
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0
|9
8
8
8
|50.946 (2023)
63.698 (2022)
72.850 (2021)
66.300 (2020)
|458,09924
442,06040
367,80555
436,43374
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
7+0
7+0
6+0
|7
7
7
6
|53.499 (2023)
69.826 (2022)
78.852 (2021)
72.100 (2020)
|455,06936
435,34096
361,95945
429,84918
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|13+0+1+0+1
13+0
10+0
10+0
|14
13
10
10
|54.318 (2023)
64.178 (2022)
72.858 (2021)
69.100 (2020)
|454,15173
441,55045
367,79700
433,28603
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|54.773 (2023)
60.054 (2022)
65.882 (2021)
62.000 (2020)
|453,64059
446,13130
374,81651
441,40875
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
8+0
4+0
10+0
|5
8
4
10
|55.445 (2023)
64.975 (2022)
70.160 (2021)
70.500 (2020)
|452,90271
440,68365
370,44304
431,68039
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+0+0+0
6+0
7+0
5+0
|7
6
7
5
|55.906 (2023)
54.628 (2022)
59.336 (2021)
52.400 (2020)
|452,38554
452,27523
381,68606
452,38006
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
6+0
5+0
4+0
|8
6
5
4
|57.312 (2023)
63.399 (2022)
69.374 (2021)
57.600 (2020)
|450,92410
442,38519
371,27535
446,44822
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|58.525 (2023)
68.907 (2022)
77.537 (2021)
70.500 (2020)
|449,65435
436,37270
363,23465
431,60986
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|60.079 (2023)
68.881 (2022)
73.749 (2021)
66.100 (2020)
|447,95727
436,39881
366,90204
436,72502
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|62.486 (2023)
72.820 (2022)
77.945 (2021)
68.100 (2020)
|445,36209
432,11465
362,81766
434,48057
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|31
72
72
72
|64.807 (2023)
84.679 (2022)
91.910 (2021)
80.800 (2020)
|442,85697
419,98426
349,99798
420,02966
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
40+0
35+0
35+0
|8
40
35
35
|65.926 (2023)
89.412 (2022)
94.766 (2021)
85.400 (2020)
|441,68593
415,34661
347,56305
414,98574
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|72.080 (2023)
82.366 (2022)
88.932 (2021)
79.400 (2020)
|435,11929
422,44306
352,64845
421,50776
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|35+0+0+0+0
35+0
35+0
35+0
|35
35
35
35
|73.527 (2023)
77.828 (2022)
81.533 (2021)
87.300 (2020)
|433,63535
426,94888
359,34922
412,89578
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
6+0
5+0
7+0
|6
6
5
7
|74.676 (2023)
84.785 (2022)
90.796 (2021)
94.700 (2020)
|432,46415
419,87879
350,96894
405,10773
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
5+0
8+0
8+0
|6
5
8
8
|75.023 (2023)
81.279 (2022)
91.940 (2021)
85.200 (2020)
|432,12739
423,51301
349,97780
415,20962
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0+0+0+1
3+0
5+0
—
|4
3
5
—
|75.131 (2023)
84.666 (2022)
88.283 (2021)
— (2020)
|432,02694
419,99326
353,25138
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0+1+0+1
3+0
3+0
—
|4
3
3
—
|75.494 (2023)
74.536 (2022)
85.715 (2021)
— (2020)
|431,66352
430,33956
355,51008
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0+1+0+1
2+0
—
—
|4
2
—
—
|77.760 (2023)
92.963 (2022)
— (2021)
— (2020)
|429,42536
412,10951
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|79.469 (2023)
95.883 (2022)
105.375 (2021)
93.800 (2020)
|427,78780
409,35253
338,73006
406,01265
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
7+0
6+0
15+0
|9
7
6
15
|79.870 (2023)
86.973 (2022)
90.601 (2021)
96.800 (2020)
|427,41478
417,77986
351,13254
402,89744
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
5+0
4+0
5+0
|5
5
4
5
|80.406 (2023)
87.273 (2022)
104.588 (2021)
116.000 (2020)
|426,87757
417,48075
339,36049
383,37776
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
6+0
6+0
11+0
|6
6
6
11
|83.984 (2023)
90.171 (2022)
97.965 (2021)
103.000 (2020)
|423,45649
414,62451
344,91165
395,70257
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|39+0+0+0+0
39+0
39+0
39+0
|39
39
39
39
|85.597 (2023)
90.685 (2022)
98.801 (2021)
108.000 (2020)
|421,94621
414,20919
344,20026
391,55153
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
4+0
4+0
7+0
|5
4
4
7
|86.265 (2023)
94.287 (2022)
112.184 (2021)
109.000 (2020)
|421,31231
410,84642
333,25951
389,81252
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|3+0+0+0+1
3+0
4+0
9+0
|4
3
4
9
|88.608 (2023)
89.283 (2022)
100.578 (2021)
102.000 (2020)
|419,03710
415,46223
342,71077
397,39255
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|89.297 (2023)
105.164 (2022)
111.866 (2021)
92.300 (2020)
|418,36921
400,80925
333,50635
407,64702
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|110+3+0+0+0
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|90.571 (2023)
104.371 (2022)
111.064 (2021)
98.300 (2020)
|417,23905
401,53514
334,15279
401,31457
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|92.800 (2023)
108.393 (2022)
112.212 (2021)
95.200 (2020)
|415,15227
397,98184
333,23904
404,63391
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
5+0
3+0
6+0
|5
5
3
6
|95.418 (2023)
98.080 (2022)
111.787 (2021)
117.000 (2020)
|412,85862
407,28528
333,56506
383,26301
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|96.641 (2023)
114.027 (2022)
125.835 (2021)
110.000 (2020)
|411,79452
393,11152
323,26987
389,57363
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|22+0+0+0+0
10+0
—
—
|22
10
—
—
|98.407 (2023)
99.953 (2022)
— (2021)
— (2020)
|410,27290
405,55521
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0
|6
3
2
—
|98.914 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|409,82254
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|100+3+0+0+0
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|99.658 (2023)
121.029 (2022)
130.336 (2021)
107.000 (2020)
|409,17294
387,31099
320,15556
392,43604
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
15+0
15+0
—
|10
15
15
—
|100.618 (2023)
139.845 (2022)
168.049 (2021)
— (2020)
|408,35443
373,03846
297,62428
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|102.681 (2023)
118.516 (2022)
127.140 (2021)
110.000 (2020)
|406,52816
389,37028
322,33639
389,49959
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|65+0+0+0+0
82+0
62+0
37+0
|65
82
62
37
|105.973 (2023)
124.222 (2022)
99.314 (2021)
73.000 (2020)
|403,82741
384,77530
343,77366
428,82411
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3+0+0+0
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|106.752 (2023)
125.803 (2022)
134.188 (2021)
119.000 (2020)
|403,17290
383,49045
317,55458
381,48062
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2+0+0+20
80+2
80+2
80+2
|102
82
82
82
|109.675 (2023)
126.178 (2022)
138.373 (2021)
118.000 (2020)
|400,78470
383,17810
314,80660
382,08855
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+0+0+1
15+0
—
—
|11
15
—
—
|115.736 (2023)
137.463 (2022)
— (2021)
— (2020)
|395,99588
374,78157
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|116.313 (2023)
133.951 (2022)
149.059 (2021)
130.000 (2020)
|395,55618
377,27586
308,24059
371,73491
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|126.983 (2023)
143.349 (2022)
150.248 (2021)
98.600 (2020)
|387,46548
370,55295
307,53280
401,03082
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
19+0
10+0
3+0
|5
19
10
3
|130.061 (2023)
173.998 (2022)
170.241 (2021)
138.000 (2020)
|385,22189
351,13050
296,41772
365,10114
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3+0+0+0
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|132.585 (2023)
146.685 (2022)
150.789 (2021)
134.000 (2020)
|383,50138
368,28071
307,21637
368,36856
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|133.828 (2023)
154.566 (2022)
165.816 (2021)
151.000 (2020)
|382,62939
362,98066
298,75593
355,24667
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|15+0+0+0+0
9+0
9+0
9+0
|15
9
9
9
|134.036 (2023)
107.777 (2022)
120.588 (2021)
122.000 (2020)
|382,49869
398,50505
327,00786
378,41527
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|136.197 (2023)
160.201 (2022)
171.665 (2021)
148.000 (2020)
|380,94393
359,31979
295,71445
357,67185
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
|SAY
|14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|138.140 (2023)
144.536 (2022)
165.622 (2021)
155.000 (2020)
|379,57569
369,71648
298,85940
352,31207
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+0
—
—
—
|62
—
—
—
|139.442 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|378,69931
—
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|140.722 (2023)
162.238 (2022)
171.881 (2021)
155.000 (2020)
|377,80515
358,05470
295,62215
352,31281
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|145.176 (2023)
170.441 (2022)
186.478 (2021)
172.000 (2020)
|374,88868
353,22627
288,33854
341,36264
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)
|SAY
|80+2+0+0+20
80+2
80+2
80+2
|102
82
82
82
|146.271 (2023)
168.215 (2022)
180.277 (2021)
160.000 (2020)
|374,18788
354,49498
291,39966
348,81766
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|5+0+0+0+1
8+0
20+0
—
|6
8
20
—
|148.115 (2023)
196.344 (2022)
221.745 (2021)
— (2020)
|373,00526
339,11315
273,19770
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|152.031 (2023)
178.631 (2022)
195.557 (2021)
173.000 (2020)
|370,49166
348,48415
284,19821
340,18855
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|72+0+0+0+0
71+0
71+0
76+0
|72
71
71
76
|158.582 (2023)
153.119 (2022)
205.640 (2021)
235.000 (2020)
|366,46812
363,95101
279,76828
308,08678
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BOLU) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|163.239 (2023)
189.088 (2022)
203.844 (2021)
184.000 (2020)
|363,75690
342,84007
280,54182
333,63747
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|165.624 (2023)
202.584 (2022)
230.545 (2021)
213.000 (2020)
|362,38319
336,04612
269,77866
318,50068
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|37+0+0+0+0
33+0
29+0
29+0
|37
33
29
29
|169.181 (2023)
177.375 (2022)
205.596 (2021)
218.000 (2020)
|360,34315
349,18335
279,78671
315,92326
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(KARS) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|170.931 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|359,31500
—
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|29+0+1+0+1
20+0
—
—
|30
20
—
—
|172.712 (2023)
231.116 (2022)
— (2021)
— (2020)
|358,34680
323,08047
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|178.391 (2023)
209.239 (2022)
219.262 (2021)
198.000 (2020)
|355,29866
332,83414
274,21317
326,08300
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10+0+0+0+0
5+0
5+0
2+0
|10
5
5
2
|179.023 (2023)
161.673 (2022)
232.161 (2021)
250.000 (2020)
|354,97370
358,41531
269,18367
301,53350
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|180.933 (2023)
204.517 (2022)
215.227 (2021)
190.000 (2020)
|353,97308
335,10996
275,82734
330,58737
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|181.047 (2023)
224.381 (2022)
242.639 (2021)
217.000 (2020)
|353,91533
325,97272
265,40425
316,22611
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|49+0+0+0+0
45+0
45+0
41+0
|49
45
45
41
|187.510 (2023)
187.953 (2022)
178.481 (2021)
152.000 (2020)
|350,61372
343,45541
292,27752
354,92253
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|189.066 (2023)
213.017 (2022)
229.576 (2021)
209.000 (2020)
|349,84785
331,10849
270,15643
320,53398
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|190.087 (2023)
220.114 (2022)
235.075 (2021)
209.000 (2020)
|349,34537
327,87256
268,05591
320,46255
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|29+0+1+0+1
20+0
30+0
—
|30
20
14
—
|192.025 (2023)
257.194 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|348,38158
312,62311
Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
25+1
|41
41
41
26
|193.875 (2023)
242.785 (2022)
263.606 (2021)
258.000 (2020)
|347,49305
318,28254
258,46463
298,55708
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|2+0+0+0+0
2+0
2+0
2+0
|2
2
2
2
|196.327 (2023)
190.063 (2022)
197.569 (2021)
284.000 (2020)
|346,31928
342,29193
283,32400
288,75918
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|37+0+0+0+0
31+0
27+0
23+0
|37
31
27
23
|196.989 (2023)
195.080 (2022)
239.671 (2021)
247.000 (2020)
|345,96730
339,72398
266,42004
302,68727
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|197.346 (2023)
219.734 (2022)
230.974 (2021)
203.000 (2020)
|345,80099
328,04835
269,59920
323,19666
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|65+2+0+0+16
65+2
60+2
60+2
|83
67
62
62
|198.708 (2023)
225.138 (2022)
246.697 (2021)
223.000 (2020)
|345,14563
325,61815
263,99897
313,53888
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|100+3+0+0+25
100+3
100+3
100+3
|128
103
103
103
|199.477 (2023)
208.935 (2022)
218.955 (2021)
198.000 (2020)
|344,80673
332,98362
274,34076
325,84564
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|200.267 (2023)
231.550 (2022)
261.336 (2021)
241.000 (2020)
|344,43514
322,90239
259,17590
305,53758
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|65+2+0+0+0
65+2
60+2
60+2
|67
67
62
62
|201.553 (2023)
228.913 (2022)
242.588 (2021)
230.000 (2020)
|343,82538
324,03962
265,42122
310,43145
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|205.580 (2023)
244.862 (2022)
265.046 (2021)
238.000 (2020)
|341,96299
317,44290
258,00559
306,75671
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|208.307 (2023)
232.662 (2022)
243.394 (2021)
222.000 (2020)
|340,71909
322,44370
265,14586
313,77625
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|209.374 (2023)
249.174 (2022)
269.274 (2021)
257.000 (2020)
|340,26074
315,74773
256,68750
298,59508
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+0+0+0
10+0
5+0
8+0
|10
10
5
2
|210.855 (2023)
253.560 (2022)
277.452 (2021)
Dolmadı (2020)
|339,60029
313,98551
254,21057
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|216.965 (2023)
247.444 (2022)
261.963 (2021)
236.000 (2020)
|336,97619
316,43930
258,97407
307,71204
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|42+0+0+0+0
42+0
42+0
37+0
|42
42
42
37
|218.079 (2023)
227.194 (2022)
250.964 (2021)
260.000 (2020)
|336,50374
324,74091
262,54788
297,58665
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|218.586 (2023)
251.726 (2022)
266.759 (2021)
244.000 (2020)
|336,28802
314,71622
257,48174
304,28639
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|221.928 (2023)
241.895 (2022)
254.428 (2021)
239.000 (2020)
|334,89814
318,63528
261,40789
306,12349
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|58+0+0+0+0
55+0
59+0
55+0
|58
55
59
55
|226.315 (2023)
225.722 (2022)
250.277 (2021)
253.000 (2020)
|333,07721
325,36870
262,77696
300,52415
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
—
|72
72
72
—
|227.314 (2023)
264.810 (2022)
280.567 (2021)
— (2020)
|332,66611
309,83875
253,28138
—
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|228.916 (2023)
267.185 (2022)
278.824 (2021)
252.000 (2020)
|332,04436
308,99167
253,79914
300,87071
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|229.282 (2023)
268.246 (2022)
294.313 (2021)
266.000 (2020)
|331,89414
308,62490
249,40346
295,22568
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|42+0+0+0+0
—
—
—
|42
—
—
—
|229.909 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|331,64952
—
—
—
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|29+0+0+0+0
26+0
25+0
25+0
|29
26
14
8
|231.153 (2023)
275.964 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|331,15604
305,89036
Dolmadı
Dolmadı
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|237.609 (2023)
271.742 (2022)
286.783 (2021)
266.000 (2020)
|328,62944
307,36994
251,50348
295,37090
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|90+3+0+0+0
80+2
80+2
90+3
|93
82
82
93
|241.859 (2023)
277.819 (2022)
294.655 (2021)
265.000 (2020)
|326,96925
305,27491
249,31169
295,47105
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|31+0+0+0+0
37+0
33+0
39+0
|31
37
27
21
|244.640 (2023)
289.781 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|325,93494
301,24347
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)
|SAY
|90+3+0+0+23
90+3
80+2
80+2
|116
93
82
82
|244.708 (2023)
266.260 (2022)
276.627 (2021)
249.000 (2020)
|325,91204
309,33505
254,46938
302,04613
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
25+0
33+0
27+0
|25
22
10
27
|245.498 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
275.000 (2020)
|325,61317
Dolmadı
Dolmadı
291,72061
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
68
82
|246.897 (2023)
293.247 (2022)
Dolmadı (2021)
275.000 (2020)
|325,10008
300,09094
Dolmadı
292,05648
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
|SAY
|14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|247.368 (2023)
286.657 (2022)
287.581 (2021)
268.000 (2020)
|324,93001
302,24138
251,28431
294,68327
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|8+0+0+0+0
6+0
4+0
3+0
|8
6
4
3
|250.493 (2023)
226.941 (2022)
252.436 (2021)
288.000 (2020)
|323,79884
324,85820
262,05652
287,11257
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+13
50+2
50+2
50+2
|65
52
42
52
|251.739 (2023)
292.205 (2022)
Dolmadı (2021)
279.000 (2020)
|323,34335
300,44272
Dolmadı
290,42576
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
56+2
|62
59
29
58
|254.511 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
277.000 (2020)
|322,33423
Dolmadı
Dolmadı
291,22304
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|10+0+0+0+1
15+0
20+0
—
|11
15
14
—
|260.023 (2023)
295.998 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|320,41093
299,20715
Dolmadı
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2+0+0+0+0
2+0
2+0
4+0
|2
—
—
—
|264.282 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|318,91759
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|31+0+0+0+0
25+0
26+0
25+0
|31
25
17
14
|265.515 (2023)
285.016 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|318,49818
302,78432
Dolmadı
Dolmadı
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|266.453 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|318,18977
—
—
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
—
|72
69
69
—
|267.789 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|317,74136
Dolmadı
Dolmadı
—
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
32+1
|41
27
28
33
|268.059 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
285.000 (2020)
|317,65502
Dolmadı
Dolmadı
288,36863
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|52
34
21
62
|268.167 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
298.000 (2020)
|317,62576
Dolmadı
Dolmadı
283,63929
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
60+2
|41
35
5
41
|270.497 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|316,84752
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
70+2
|21
19
6
9
|272.787 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|316,09052
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20+0+0+0+0
15+0
25+0
—
|12
15
10
—
|274.552 (2023)
260.027 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|315,52185
311,59528
Dolmadı
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|3+0+0+0+0
5+0
—
—
|3
5
—
—
|274.679 (2023)
277.300 (2022)
— (2021)
— (2020)
|315,48287
305,45139
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
60+2
|72
54
61
62
|276.444 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
274.000 (2020)
|314,90652
Dolmadı
Dolmadı
292,24139
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
15+1
20+1
|2
2
—
—
|276.930 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|314,74847
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
|21
3
8
14
|277.518 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|314,55118
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
90+3
90+3
100+3
|52
35
15
84
|277.656 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|314,51010
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1+0+0+0
50+2
50+2
60+2
|26
11
7
44
|278.890 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|314,12061
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|26+0+0+0+0
17+0
17+0
—
|6
10
2
—
|279.431 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|313,93312
Dolmadı
Dolmadı
—
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(BATMAN) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
25+1
|2
2
2
5
|279.975 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|313,74758
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|11+0+0+0+0
5+0
5+0
—
|11
1
2
—
|280.513 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|313,57908
Dolmadı
Dolmadı
—
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1+0+0+0
30+1
30+1
40+1
|26
11
5
11
|280.662 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|313,53513
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|55+2+0+0+0
60+2
60+2
80+2
|57
34
21
32
|281.713 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|313,19814
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|45+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|47
28
23
62
|283.224 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
286.000 (2020)
|312,71110
Dolmadı
Dolmadı
288,03198
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1+0+0+6
30+1
30+1
40+1
|28
9
9
16
|284.051 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|312,45731
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|34+0+0+0+0
25+0
47+0
47+0
|4
18
6
33
|284.429 (2023)
299.967 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|312,33529
297,93922
Dolmadı
Dolmadı
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Simav Teknoloji Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|21
2
—
6
|284.444 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|312,32870
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1+0+0+6
25+1
—
—
|4
4
—
—
|284.879 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|312,19590
Dolmadı
—
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|22+0+0+0+0
14+0
—
—
|22
14
—
—
|285.609 (2023)
294.344 (2022)
— (2021)
— (2020)
|311,97527
299,73329
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+0+8
30+1
20+1
30+1
|38
13
9
11
|285.915 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|311,87744
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
25+0
18+0
34+0
|7
9
7
5
|286.371 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|311,74010
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|6+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|288.394 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|311,11193
—
—
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
30+1
—
—
|3
2
—
—
|289.647 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|310,73000
Dolmadı
—
—
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BARTIN) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
30+1
|21
7
4
3
|290.245 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|310,54206
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(UŞAK) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|41
22
14
69
|290.752 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|310,38764
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
25+1
|12
3
5
3
|291.037 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|310,30071
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|5+0+0+0+0
—
—
—
|4
—
—
—
|292.071 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|309,98227
—
—
—
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
25+1
|13
8
7
4
|292.108 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|309,97312
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|17+0+0+0+0
17+0
26+0
54+0
|3
3
5
11
|292.681 (2023)
296.318 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|309,80421
299,10444
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|50+0+0+0+0
42+0
39+0
30+0
|26
42
30
19
|293.922 (2023)
281.724 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|309,44262
303,94043
Dolmadı
Dolmadı
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1+0+0+6
25+1
20+1
30+1
|12
18
9
7
|294.299 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|309,33326
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)(Ücretli)
|SAY
|14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1
|15
15
10
15
|294.374 (2023)
292.788 (2022)
Dolmadı (2021)
289.000 (2020)
|309,30915
300,25371
Dolmadı
286,92972
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+10
40+1
40+1
60+2
|13
28
15
14
|294.631 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|309,23661
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+0+0+0
5+0
3+0
3+0
|4
1
1
—
|295.379 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|309,02029
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|39+0+0+0+0
38+0
34+0
59+0
|10
16
29
15
|295.809 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,90029
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(HATAY) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+10
40+1
40+1
80+2
|23
28
17
28
|295.867 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,88455
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
|SAY
|14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1
|15
15
7
9
|295.970 (2023)
288.075 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,85233
301,77965
Dolmadı
Dolmadı
|MEF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|42+0+0+0+0
42+0
37+0
37+0
|29
42
37
37
|296.004 (2023)
163.070 (2022)
192.938 (2021)
234.000 (2020)
|308,84329
357,54868
285,35596
308,21282
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|15+0+0+0+0
22+0
10+0
—
|13
3
—
—
|296.696 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|308,62982
Dolmadı
Dolmadı
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1+0+0+0
20+1
20+1
25+1
|10
8
6
12
|296.774 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,60626
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|45+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|47
22
23
62
|297.348 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
283.000 (2020)
|308,44181
Dolmadı
Dolmadı
289,10613
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20+0+0+0+0
15+0
15+0
—
|5
10
3
—
|297.495 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|308,39989
Dolmadı
Dolmadı
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(VAN) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
25+1
|8
9
6
4
|297.550 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,38464
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|64+0+0+0+0
55+0
49+0
43+0
|48
55
49
43
|297.840 (2023)
206.457 (2022)
250.501 (2021)
230.000 (2020)
|308,30204
334,17915
262,70236
310,13551
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(RİZE) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1+0+0+0
30+1
30+1
50+2
|12
12
2
14
|297.847 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,29920
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10+0+0+0+0
5+0
3+0
8+0
|7
2
1
—
|297.873 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,29017
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
25+1
|5
6
2
4
|298.194 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,19000
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
30+1
20+1
25+1
|4
4
3
7
|298.368 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,14351
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
30+1
|10
7
3
7
|298.563 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,07870
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+5
20+1
20+1
25+1
|8
2
3
3
|298.724 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,02641
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1+0+0+6
30+1
20+1
30+1
|26
11
14
12
|298.725 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,02578
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AMASYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
—
—
|12
7
—
—
|298.826 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|307,99536
Dolmadı
—
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
30+1
30+1
60+2
|19
3
1
16
|299.568 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|307,78394
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|30+0+0+0+0
21+0
27+0
38+0
|16
21
6
13
|299.671 (2023)
299.031 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|307,75464
298,25449
Dolmadı
Dolmadı
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|19
6
3
3
|299.753 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|307,73190
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
25+1
|20
1
—
6
|299.867 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|307,69971
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+5
20+1
25+1
25+1
|—
5
1
4
|— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
2+0
|—
—
—
1
|— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
—
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
—
—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
1+0
10+0
17+0
|—
1
—
2
|— (2023)
293.434 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|—
300,02985
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|5+0+0+0+0
5+0
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
—
—