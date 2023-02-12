DAKİKA DAKİKA DEPREM BÖLGESİNDEN GELİŞMELER

10.24 Deprem bölgesinden tahliye edilen 255 kişi askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

09.13 Kahramanmaraş'ta bir enkazda daha ses alındı. Canlı olduğu belirlenen enkazdaki kişinin bir kadın vatandaş olduğu aktarıldı.

08.26 Hatay'da Mustafa Sarıgül isimli epilepsi hastası olduğu öğrenilen 35 yaşındaki vatandaşa sağ olarak ulaşıldı. Sarıgül'ün 149 saat sonra enkazdan çıkarılmasıyla ekipler büyük mutluluk yaşadı.

00.20 Hatay'ın Antakya ilçesinde, enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebek, 141 saat sonra kurtarıldı.

00.25 Kahramanmaraş'ta depremden yaklaşık 140 saat sonra Muhammed isimli 27 yaşındaki bir genç daha sağ olarak kurtarıldı. Muhammed'in sağlık durumununun iyi olduğu gözlenirken kendisini kurtaranların getirdiği tekbirlere eşlik ettiği görüldü.