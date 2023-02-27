Haberler Yaşam Malatya’da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik uyarı! Malatya’da büyük deprem olacak mı? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 27.02.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 23:35

Malatya’da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik uyarı! Malatya’da büyük deprem olacak mı? İşte detaylar

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Prof. Dr. Naci Görür, nerelere enerji yüklendiğini ve nerelerde enerjinin boşaldığını açıkladı. Bugün 5.5'lik deprem sonrası vatandaşlar, "Malatya'da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. Kahramanmaraş depreminden sonra Hatay'a dikkat çeken Naci Görür'ün sözleri doğru çıktı ve 6.4 büyüklüğünde deprem oldu ve hasarlı binalar yıkıldı. Peki, Malatya'da büyük deprem olur mu? Malatya'da deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar