Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Malatya’da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik uyarı! Malatya’da büyük deprem olacak mı? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 27.02.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 23:35

Malatya’da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik uyarı! Malatya’da büyük deprem olacak mı? İşte detaylar

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Prof. Dr. Naci Görür, nerelere enerji yüklendiğini ve nerelerde enerjinin boşaldığını açıkladı. Bugün 5.5'lik deprem sonrası vatandaşlar, "Malatya'da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. Kahramanmaraş depreminden sonra Hatay'a dikkat çeken Naci Görür'ün sözleri doğru çıktı ve 6.4 büyüklüğünde deprem oldu ve hasarlı binalar yıkıldı. Peki, Malatya'da büyük deprem olur mu? Malatya'da deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar

Malatya’da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik uyarı! Malatya’da büyük deprem olacak mı? İşte detaylar

Malatya'da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde sorusu bugün yaşanan 5.6'lık artçı deprem sonrası yanıt arıyor. Yöre halkı korkudan evlerine giremezken, Prof. Dr. Naci Görür konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Malatya'da büyük deprem olacak mı? Malatya'dan hangi faylar geçiyor? İşte detaylar

Malatya’da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik uyarı! Malatya’da büyük deprem olacak mı? İşte detaylar

SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12:04'te meydana gelen deprem 5.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin derinliği yerin 6.96 km derinliğinde kaydedildi. Yüzeye oldukça yakın olan sarsıntı çevre illerde de şiddetli hissedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Malatya’da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik uyarı! Malatya’da büyük deprem olacak mı? İşte detaylar

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından ilk büyük artçı Gaziantep'te 6 ve üzerinde görüldü. Üç haftayı geride bırakan doğal afetin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Uzmanlar artçıların yıllarca süreceğine dair uyarılarda bulundu. Bunun sebebi gerçekleşen depremlerin yüzeye yakınlığı. Yüzeye uzak olan depremlerde artçıların 10 gün süreyle sürmesi bekleniyor. Ancak asrın felaketi yerin 7 km altında gerçekleşerek artçı şokları da beraberinde getirdi.

Malatya’da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik uyarı! Malatya’da büyük deprem olacak mı? İşte detaylar

NACİ GÖRÜR AÇIKLADI: MALATYA'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Bölgede fay kırılmaları nedeniyle irili ufaklı müstakil depremler beklendiğini söyleyen Görür, "Malatya genelinde konuşursak olaylara farklı bakmamız gerekiyor. Bu son Kahramanmaraş depremleri Malatya, Çelikhan, Ergenek'i kırdı. Doğu Anadolu fay hattında biraz stresi artırdı.

Malatya’da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik uyarı! Malatya’da büyük deprem olacak mı? İşte detaylar

Doğu Anadolu fayı sayılmayan ama ilişkili olan Malatya, Ovacık, Tunceli'ye doğru stresi artırdı. Bu Kahramanmaraş depremleri, bölgedeki faylarla belirli ölçüde hareketlenme, stres alanında değişime ve küçük çaplı depremlere sebep olmaya başladı.

SON DAKİKA