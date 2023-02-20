Malatya Gezilecek Yerler 2023 - Malkatya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Türkiye'de birbirinden güzel ve insanı etkileyecek doğa harikaları bulunmaktadır. Kültürel olarak da Anadolu'nun doğduğu bölgede bulunduğumuz için Türkiye'nin her bir noktasında tarihi eserlere rastlamanız mümkündür. Malatya ili de bu illerden bir tanesi olarak öne çıkmaktadır. Tarihte Medlerin, Perslerin, Romalıların, Bizanslıların, Selçukluların hakimiyeti altına giren Malatya birçok değişim yaşamış ve birçok kültürü miras olarak günümüze kadar taşımıştır. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve merkez ilçeleri olmak üzere toplamda 13 ilçesinde farklı farklı kültüre denk gelebilirsiniz. Malatya'da gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. İşte Malatya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…