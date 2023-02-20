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Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:46

Malatya Gezilecek Yerler 2023 - Malkatya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Türkiye'nin büyükşehir statüsündeki otuz ilinden biri olan Malatya, 13 ilçesi ve 718 mahallesi ile Malatya Türkiye'nin 28. en yüksek nüfuslu ili olma özelliğine de sahiptir. Kayısı diyarı olarak bilinen Malatya'da Türkiye'de kuru kayısı üretiminin %80'ini karşılamaktadır. Ayrıca tabiat güzellikleriyle de oldukça çok turist çeken bir ildir. Devlet tiyatroları Malatya şubesinin açılmasıyla Malatya bölgedeki kültür alanında da önemli bir aşama kaydetmiş olduğunu göstermektedir. Malatya'ya gitmeyi planlıyorsanız Malatya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlara göz atabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız listeler…

Malatya Gezilecek Yerler 2023 - Malkatya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Türkiye'de birbirinden güzel ve insanı etkileyecek doğa harikaları bulunmaktadır. Kültürel olarak da Anadolu'nun doğduğu bölgede bulunduğumuz için Türkiye'nin her bir noktasında tarihi eserlere rastlamanız mümkündür. Malatya ili de bu illerden bir tanesi olarak öne çıkmaktadır. Tarihte Medlerin, Perslerin, Romalıların, Bizanslıların, Selçukluların hakimiyeti altına giren Malatya birçok değişim yaşamış ve birçok kültürü miras olarak günümüze kadar taşımıştır. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve merkez ilçeleri olmak üzere toplamda 13 ilçesinde farklı farklı kültüre denk gelebilirsiniz. Malatya'da gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. İşte Malatya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Malatya Gezilecek Yerler 2023 - Malkatya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Malatya'da Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • ZEYNEL ABİDİN TÜRBESİ
  • ESKİ MALATYA (BATTALGAZİ) ULU CAMİ
  • GÜNPINAR ŞELALESİ
  • SULTANSUYU HARASI
  • SOMUNCU BABA CAMİİ VE TÜRBESİ
  • SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA KERVANSARAYI
  • LEVENT VADİSİ
  • SÜRGÜ TAKAZ MESİRE ALANI
  • HASAN BASRİ TÜRBESİ
  • ARAPGİR KOZLUK ÇAYI KANYONU
  • YAMA DAĞI YAYLASI
  • GÜNDÜZBEY
  • BEŞ KONAKLAR ETNOĞRAFYA MÜZESİ VE GELENEKSEL MALATYA EVİ
  • MALATYA ARKEOLOJİ MÜZESİ
  • KANLI KÜMBET
  • İSPENDERE
  • ATATÜRK EVİ MÜZESİ
  • ARSLANTEPE AÇIK HAVA MÜZESİ
  • SARIÇİÇEK YAYLASI
  • TAŞHORON KİLİSESİ
  • İNÖNÜ HEYKELİ
  • TOHMA ÇAYI KANYONU
  • TAŞHAN
  • ORDUZU PINARBAŞI
  • ZENGİBAR KALESİ
  • ATATÜRK ANITI
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Malatya Gezilecek Yerler 2023 - Malkatya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler
  • POLAT SULU MAĞARA
  • ORDUZU ÇINAR AĞACI
  • YENİ CAMİ
  • ESKİ MALATYA ŞEHİR SURLARI
  • ETNOĞRAFYA MÜZESİ
  • ARAPGİR ULU CAMİ
  • YUSUF ZİYA PAŞA CAMİİ
  • KIZIK BALIKLI ÇEŞME
  • OZAN ANITI
  • VENK MANASTIRI / ŞAPELİ
  • KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİİ
  • TOHMA OZAN KANYONU
  • HASANÇELEBİ ILICA MESİRE ALANI
  • ABDULLAH AĞA KONAĞI
  • TURGUT ÖZAL MÜZESİ
  • KARAKAŞ KONAĞI
  • GÜMRÜKÇÜ OSMAN PAŞA CAMİİ
  • ÇIRAK KONAĞI
  • MİLLET HAN
  • POLAT BEYPINARI
  • FETHİYE CAMİSİ / ABDUSSELAM CAMİİ
  • MALATYA KONAKLARI
  • ÇOBANLI KONAĞI
  • İSTANBULLUOĞLU KONAĞI
  • İNÖNÜ MÜZESİ
Malatya Gezilecek Yerler 2023 - Malkatya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Arslantepe Höyüğü
  2. Malatya Müzesi
  3. Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı
  4. Malatya Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Makina Müzesi
  5. Etnoğrafya Müzesi
  6. Malatya Kültür Evi
  7. Radyo Gramofon Müzesi
  8. Eski Malatya Mahalle Yaşam Müzesi
  9. Ulu Cami
  10. Kanlı Kümbet
  11. Atatürk Evi
  12. Tarihi Tahtalı Hamam
  13. Hasan Basri Türbesi
  14. Arslantepe Açık Hava Müzesi
  15. Tarihi Çınar
  16. Medeniyet Ağacı
  17. Poyraz Konagı
Malatya Gezilecek Yerler 2023 - Malkatya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Malatya Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Malatya Hayvanat Bahçesi
  2. Turgut Özal Tabiat Parkı
  3. Beydağı Tabiat Parkı
  4. Mişmiş Park Fuar Alanı
  5. Çınar park
  6. Sümer Park
  7. TECDE ŞELALESİ
  8. Hürriyet Parkı
  9. Soykan Parkı
  10. Hilal Park

Geleli kebabı, Malatya kiraz yaprağı sarması, Malatya usulü içli köfte, yumurtalı kebap köftesi, patlıcan kebabı, gırık ve ıspanaklı kömbe gibi yöresel lezzetleri tatmanızı öneririz.

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