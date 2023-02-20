Malatya Gezilecek Yerler 2023 - Malkatya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Türkiye'nin büyükşehir statüsündeki otuz ilinden biri olan Malatya, 13 ilçesi ve 718 mahallesi ile Malatya Türkiye'nin 28. en yüksek nüfuslu ili olma özelliğine de sahiptir. Kayısı diyarı olarak bilinen Malatya'da Türkiye'de kuru kayısı üretiminin %80'ini karşılamaktadır. Ayrıca tabiat güzellikleriyle de oldukça çok turist çeken bir ildir. Devlet tiyatroları Malatya şubesinin açılmasıyla Malatya bölgedeki kültür alanında da önemli bir aşama kaydetmiş olduğunu göstermektedir. Malatya'ya gitmeyi planlıyorsanız Malatya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlara göz atabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız listeler…