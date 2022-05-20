Maltepe Belediyesi hangi parti 2022? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, hangi partiden?

MALTEPE BELEDİYESİ'NDEN 18 KİŞİYE RÜŞVET OPERASYONU!

Yapılan açıklamada "Örgütlü olarak "Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin eski üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personellerinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi olmak üzere toplam 18 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştır" denildi.

İddialara göre; soruşturma İstanbul Maltepe'de imar ve iskan konularıyla ilgili usulsüz işlemlerin rüşvet karşılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine açıldı. 16 şüpheli gözaltına alındı.