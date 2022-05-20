Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Maltepe Belediyesi hangi parti 2022? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, hangi partiden?
Giriş Tarihi: 20.05.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 12:53

Maltepe Belediyesi hangi parti 2022? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, hangi partiden?

Maltepe Belediyesi rüşvet skandalıyla gündeme geliyor! CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "tarifeli rüşvet ağı" operasyonu yeni bir skandalı açığa çıkardı. Rüşvet skandalına adı karışan Maltepe Belediyesi hem emniyet güçleri hem de gündemi takip eden vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Pek çok kişi Maltepe Belediyesi hangi partide sorularıyla "Sağlam Arkadaş Suç Örgütü" hakkında detayları araştırıyor. Peki, rüşvet skandalıyla gündeme gelen Maltepe Belediyesi hangi parti, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, hangi partiden? İşte detaylar…

Maltepe Belediyesi hangi parti 2022? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, hangi partiden?

Son dakika haberine göre CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarına bir yenisi eklendi! Kadıköy Belediyesi çalışanlarının dahil olduğu rüşvet çarkının bir dişlisinin de Maltepe Belediyesi'nde olduğu ortaya çıktı. Eski belediye başkan yardımcıları, eski tapu müdürü, zabıta müdürü gibi pozisyonlardaki isimlerin yolsuzluğa karıştığı belediyeye ilişkin Maltepe Belediyesi hangi parti sorusu yanıt arıyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, hangi partiden? İşte merak edilenlerin yanıtı!

Maltepe Belediyesi hangi parti 2022? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, hangi partiden?

MALTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE 2022?

İstanbul'un en gözde ilçeleri arasında yer alan Maltepe'nin belediyesinin hangi partide olduğu merak konusu oldu. Maltepe, Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Maltepe'nin mevcut Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'tır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Maltepe Belediyesi hangi parti 2022? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, hangi partiden?

RÜŞVET SKANDALINDA OKLAR MALTEPE BELEDİYESİ'Nİ GÖSTERDİ!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Maltepe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Maltepe Belediyesi hangi parti 2022? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, hangi partiden?

MALTEPE BELEDİYESİ'NDEN 18 KİŞİYE RÜŞVET OPERASYONU!

Yapılan açıklamada "Örgütlü olarak "Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin eski üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personellerinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi olmak üzere toplam 18 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştır" denildi.

İddialara göre; soruşturma İstanbul Maltepe'de imar ve iskan konularıyla ilgili usulsüz işlemlerin rüşvet karşılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine açıldı. 16 şüpheli gözaltına alındı.

Maltepe Belediyesi hangi parti 2022? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, hangi partiden?

İMAR VE İSKAN'DA RÜŞVET!

İstanbul Maltepe'de imar ve iskan konularında organize olarak rüşvet aldıkları iddia edilen 18 şüpheliye yönelik olarak düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin geçmiş dönemlerde Maltepe'de belediye başkan yardımcısı oldukları iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 4'ünün zabıta, 4'ünün ise memur olduğu öne sürüldü. İddialara göre gözaltına alınan şüpheliler arasında Maltepe Belediyesi'nde geçmiş dönemlerde başkan yardımcısı olan Melih M. ve Haydar B. de bulunuyor. Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'ne atanan eski Maltepe Tapu Müdürü Yılmaz C. ile Maltepe Zabıta Müdürü Ahmet İ.'nin de gözaltına alınan isimler arasında olduğu iddia edildi.

RÜŞVET SKANDALINDA ÇARPICI DETAYLAR VAR

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen 'tarifeli rüşvet ağı' operasyonuyla ortaya çıkarılan Sağlam Arkadaş Suç Örgütü'nde çözülmeler başladı. Rüşvet veren 4 kişi itirafçı oldu. Bir vatandaş, Maltepe'de mühürlenen fırını için Kadıköy zabıtasının devreye girdiğini ve işyerinin yeniden açıldığını söyledi. Öte yandan örgüt liderinin fenalaştığı, hastanede serum takıldıktan sonra yeniden emniyete götürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

SON DAKİKA