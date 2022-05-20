Maltepe Belediyesi hangi parti 2022? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, hangi partiden?

Maltepe Belediyesi rüşvet skandalıyla gündeme geliyor! CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "tarifeli rüşvet ağı" operasyonu yeni bir skandalı açığa çıkardı. Rüşvet skandalına adı karışan Maltepe Belediyesi hem emniyet güçleri hem de gündemi takip eden vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Pek çok kişi Maltepe Belediyesi hangi partide sorularıyla "Sağlam Arkadaş Suç Örgütü" hakkında detayları araştırıyor. Peki, rüşvet skandalıyla gündeme gelen Maltepe Belediyesi hangi parti, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, hangi partiden? İşte detaylar…