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Haberler Yaşam Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, maç şifresiz mi yayınlanacak? FA Cup yarı final maçı muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 16.04.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 14:58

Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, maç şifresiz mi yayınlanacak? FA Cup yarı final maçı muhtemel 11'ler

Manchester CityLiverpool rekabeti son yılların hiç şüphesiz en büyük rekabeti olarak tanımlanmalıdır. 4 yıldır süren çekişmeli mücadele bu yıl hem Şampiyonlar Ligi, hem Premier Lig hem de FA Cup'ta sürmektedir. İki takım da bu üç turnuvanın mutlak iki favorisidir. Bu sebeple oynadıkları maçlar sürekli çekişmeli çekip birçok futbol severin en çok beklediği maçların başında gelmektedir. Futbol severler de Manchester City – Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak sorularını soruyor. Detaylar haberimizde…

Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, maç şifresiz mi yayınlanacak? FA Cup yarı final maçı muhtemel 11’ler

Dev rekabet FA Cup'a da yansıdı ve Manchester City ile Liverpool burada da mücadele edecek. Geçtiğimiz hafta ligde karşılaşan iki ekip, birbirlerine üstünlük sağlayamadı. FA Cup yarı final eşleşmesinde İngiltere'nin iki dev kulübü karşı karşıya gelecek. İdeal 11'leri ile sahaya çıkması beklenen iki ekip de FA Cup'ı müzesine götürmek istiyor. Peki, Manchester City – Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, maç şifresiz mi yayınlanacak? FA Cup yarı final maçı muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

Manchester CityLiverpool muhtemel 11'ler şu şekilde:

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Ake; Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Sterling

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Mane

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Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, maç şifresiz mi yayınlanacak? FA Cup yarı final maçı muhtemel 11’ler

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

FA CUP yarı finalinde mücadele edecek iki takımın mücadelesi Tivibu Spor 3 ekranlarında yayınlanacak.

Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, maç şifresiz mi yayınlanacak? FA Cup yarı final maçı muhtemel 11’ler

MAÇ SAAT KAÇTA?

Manchester CityLiverpool arasındaki maç Türkiye saati ile 17.30'da yayınlanacak.

Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, maç şifresiz mi yayınlanacak? FA Cup yarı final maçı muhtemel 11’ler

MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

FA Cup yarı final ve final maçları şifreli bir şekilde yayınlanacak.

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