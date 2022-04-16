Haberler Yaşam Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, maç şifresiz mi yayınlanacak? FA Cup yarı final maçı muhtemel 11'ler

Giriş Tarihi: 16.04.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 14:58

Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, maç şifresiz mi yayınlanacak? FA Cup yarı final maçı muhtemel 11'ler

Manchester City – Liverpool rekabeti son yılların hiç şüphesiz en büyük rekabeti olarak tanımlanmalıdır. 4 yıldır süren çekişmeli mücadele bu yıl hem Şampiyonlar Ligi, hem Premier Lig hem de FA Cup'ta sürmektedir. İki takım da bu üç turnuvanın mutlak iki favorisidir. Bu sebeple oynadıkları maçlar sürekli çekişmeli çekip birçok futbol severin en çok beklediği maçların başında gelmektedir. Futbol severler de Manchester City – Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak sorularını soruyor. Detaylar haberimizde…