Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Manisa Gezilecek Yerler 2023 - Manisa’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler
Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:48

Manisa Gezilecek Yerler 2023 - Manisa’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Türkiye'nin en kalabalık 14. ili ve Ege Bölgesi'nin en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Manisa tarihteki önemiyle de "Şehzadeler Şehri" olarak bilinmektedir. Mesir macunu, sultaniye üzümü ve Manisa Tarzanı gibi meşhur ürünleriyle Manisa adını dünyaya duyurmuştur. Antik çağ'da "Magnesia", Roma İmparatorluğu döneminde tam ismiyle "Magnesia ad Sipylum" olarak bu şehir tarihin önemli güçlerine ev sahipliği yapmıştır. Bu yüzden günümüzde Manisa içinde birçok tarihi mirasa rastlayabilirsiniz. Manisa'ya gitmeyi planlıyorsanız Manisa gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlara göz atabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız listeler…

Manisa Gezilecek Yerler 2023 - Manisa’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Osmanlı döneminde şehzadelerin yerleştiği merkezlerden biri olması nedeniyle Manisa "Şehzadeler Şehri" sıfatını almıştır. Bu dönemden kalan birçok miras Manisa'da yaşatılmaktadır. Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu, Şehzadeler, Yunus Emre olmak üzere toplam 17 ilçesiyle de farklı kültürleri gelen turistlere yaşatmaktadır. Manisa, Türkiye'nin gelişmiş organize sanayi bölgelerinden birine sahip olduğunu da belirtmekte fayda var. Özellikle Ege Bölgesi'nde İzmir'den sonra öne çıkan şehir Manisa'dır. Manisa'da gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Manisa gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Manisa Gezilecek Yerler 2023 - Manisa’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Manisa'da Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • YUNUS EMRE VE TAPDUK EMRE TÜRBESİ
  • KULA VOLKANLARI
  • SPİL DAĞI MİLLİ PARKI
  • AİGAİ ANTİK KENTİ
  • BİN TEPELER
  • KULA PERİ BACALARI
  • SARDES
  • NİOBE DOĞAL ANITI
  • YENİ HAN
  • THYATEİRA
  • YOĞURTÇU KALESİ
  • MANİSA KALESİ
  • SULTAN CAMİİ
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Manisa Gezilecek Yerler 2023 - Manisa’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler
  • ULU CAMİİ VE KÜLLİYESİ
  • PHİLADELPHİA
  • MURADİYE CAMİ
  • KYBELE KAYA KABARTMASI
  • AKHİSAR MÜZESİ
  • AKPINAR MESİRE ALANI
  • İLK İNSAN AYAK İZLERİ
  • MANİSA MEVLEVİHANESİ
  • HATUNİYE CAMİİ VE KÜLLİYESİ
  • ÇEŞNİGİR CAMİİ
  • İVAZ PAŞA CAMİİ
  • ALAŞEHİR YILDIRIM BAYEZİD CAMİİ
  • MANİSA MÜZESİ
Manisa Gezilecek Yerler 2023 - Manisa’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Manisa Müzesi
  2. Sultan Cami
  3. Yoğurtçu Kalesi
  4. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesi
  5. Muradiye Camii
  6. Manisa Kalesi
  7. Fatih Kulesi
  8. Niobe Ağlayan Kaya
  9. Dioramik Mesir Müzesi
  10. Manisa Mevlevihanesi
  11. Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu
Manisa Gezilecek Yerler 2023 - Manisa’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Manisa Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Spil Dağı
  2. ŞEHZADELER PARK
  3. Atatürk Kent Parkı
  4. Mesir Tabiat Parkı
  5. Sabuncubeli Geçidi
  6. Ulupark
  7. Süreyya Tabiat Parkı
  8. Sülüklü Göl
  9. Masal Parkı – ŞehzadelerPark

Ayrıca Alaşehir Kapaması, Nohutlu Mantı, Simit Ekmeği, Odun Köftesi, Kula Güveci, Mantar Tatlısı, Yaprak Sarması, Şevket-i Bostan, Börülce Tarator gibi Manisa'ya ait yöresel lezzetleri de tatmanızı öneririz.

SON DAKİKA