Haberler Yaşam Manisa Gezilecek Yerler 2023 - Manisa’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:48

Manisa Gezilecek Yerler 2023 - Manisa’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Türkiye'nin en kalabalık 14. ili ve Ege Bölgesi'nin en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Manisa tarihteki önemiyle de "Şehzadeler Şehri" olarak bilinmektedir. Mesir macunu, sultaniye üzümü ve Manisa Tarzanı gibi meşhur ürünleriyle Manisa adını dünyaya duyurmuştur. Antik çağ'da "Magnesia", Roma İmparatorluğu döneminde tam ismiyle "Magnesia ad Sipylum" olarak bu şehir tarihin önemli güçlerine ev sahipliği yapmıştır. Bu yüzden günümüzde Manisa içinde birçok tarihi mirasa rastlayabilirsiniz. Manisa'ya gitmeyi planlıyorsanız Manisa gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlara göz atabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız listeler…