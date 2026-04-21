Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı hamlesi mi? Özgür Özel’i sıkıştırma hamlesi

Şunu da Yavaş'a biz hatırlatalım: Özel aylar önce de İngiltere ve Almanya'ya gidip kapı kapı dolaşmış, ABD televizyonlarına çıkmış, "Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz" diye açık açık yalvarmıştı.

Anlayacağınız Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik "yolsuzluk" soruşturmalarının "siyasi" olduğunu dünyaya duyurmak için çok yoğun çaba harcamış, bas bas bağırmış ama karşılık bulamamıştı.

Peki, ne oldu da Özel'in bulamadığı o karşılığı düne kadar sola, sosyalistlere hakaret eden Mansur Yavaş dünyaya seslenerek bulacak?

Bunun olmayacağını Yavaş da biliyor. Aslında derdi o değil, onun derdi "İmamoğlu'nun adaylığından vazgeçilmesinin zamanının geldiğini hatırlatmak ve Özel'den önce kendi adaylığını dayatmak".

Bu çıkışıyla kendisine yönelik soruşturmaları da bir fırsata dönüştürmek istiyor. Hatta buradan kazançlı çıkacağına inanıyor.

Yolsuzluklar karşısında doğru yerde duramayan CHP, önümüzdeki seçim sürecine hem yaralı girecek hem de Yavaş'ın adaylık dayatmasıyla karşı karşıya kalacak. CHP, İyi Parti gibi sağcı ya da aşırı sağcıları yanına çekse bile DEM Parti'yi çekmekte zorlanacak.

Önümüzdeki seçimler herkes için zor ama CHP için daha da zor.