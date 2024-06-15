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Giriş Tarihi: 15.06.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 14:29

Mardin bayram namazı saati! Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı bu sene 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. Allah'a yaklaşmak, Allah'ın rızasını kazanmak için kurban etme ibadeti anlamına gelen Kurban Bayramı'nda ibadetlerini gerçekleştirecek olan Müslümanlar "Mardin'de bayram namazı saati" araştırmasına başladı. Dayanışma, birlik beraberlik ve kardeşliğin an planda tutulduğu bayramda namazlar cemaatle kılınacak ve eller semaya yükselecek. Diyanet İşleri Bakanlığı, 2024 Kurban Bayramı namazı saatlerini duyurdu. Peki 16 Haziran 2024 Mardin'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte Mardin bayram namazı saati

Mardin bayram namazı saati! Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Mardin bayram namazı saati araştırılmaya başladı. Bu yıl 16 Haziran'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı için Müslümanlar hazırlıklarını tamamladı. Bayramda ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler bayram namazı saati araştırmasına başladı. Peki Mardin'de bayram namazı saat kaçta? İşte Van bayram namazı saati

Mardin bayram namazı saati! Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

MARDİN'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bu yıl Kurban Bayramı namazı Mardin saat 05:29'da kılınacak.

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Mardin bayram namazı saati! Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Mardin bayram namazı saati! Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Mardin bayram namazı saati! Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:
6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden
(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban Bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

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