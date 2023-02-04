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Haberler Yaşam Mardin’de okullar tatil mi? Mardin Valiliği kar tatili açıklaması ile 6 Şubat Pazartesi Mardin’de okullar tatil mi ilan edildi?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 17:14 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 17:14

Mardin’de okullar tatil mi? Mardin Valiliği kar tatili açıklaması ile 6 Şubat Pazartesi Mardin’de okullar tatil mi ilan edildi?

Şubat ayına girilmesiyle beraber Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların düşüşüyle gelen kar yağışı sonrası birçok il karla kaplandı. Mardin'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası tarihi kent beyaza büründü. Hal böyleyken yarıyıl tatili sonrası okul sıralarına dönecek olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 6 Şubat Pazartesi Mardin'de okul var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili valilikten gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi Mardin'de okullar tatil mi, son durum ne? İşte, Mardin Valiliği açıklamaları ile Mardin kar tatili son durum.

Mardin’de okullar tatil mi? Mardin Valiliği kar tatili açıklaması ile 6 Şubat Pazartesi Mardin’de okullar tatil mi ilan edildi?

6 Şubat Pazartesi Mardin'de okullar tatil mi sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bilindiği üzere Pazartesi günü okullarda 2. Dönem için ilk ders zili çalacak. Mardin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tarihi kent beyaza bürünürken okulların tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler ve velileri "6 Şubat Pazartesi Mardin'de okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Mardin Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Mardin’de okullar tatil mi? Mardin Valiliği kar tatili açıklaması ile 6 Şubat Pazartesi Mardin’de okullar tatil mi ilan edildi?

MARDİN KARLA KAPLANDI!

Mardin'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla beraber tarihi kent beyaza büründü.

Birinci Cadde'ye çıkmaya çalışan araç sürücüleri buz pistine dönen yolda zor anlar yaşadı. Rampadan çıkmaya ve inmeye çalışan araçlar, peş peşe kaymaya başladı.

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Mardin’de okullar tatil mi? Mardin Valiliği kar tatili açıklaması ile 6 Şubat Pazartesi Mardin’de okullar tatil mi ilan edildi?

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Mardin’de okullar tatil mi? Mardin Valiliği kar tatili açıklaması ile 6 Şubat Pazartesi Mardin’de okullar tatil mi ilan edildi?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (Cuma) saatlerinden sonra bölgenin batısından itibaren beklenen yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güneyinde kuvvetli (5-20 cm), Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar, Hatay ve Kilis'in yükseklerinde (700m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Mardin’de okullar tatil mi? Mardin Valiliği kar tatili açıklaması ile 6 Şubat Pazartesi Mardin’de okullar tatil mi ilan edildi?

4-8 ŞUBAT 2023 MARDİN HAVA DURUMU

4 Şubat 2023 Cumartesi: Yoğun kar yağışlı 0°

5 Şubat 2023 Pazar: Yoğun kar yağışlı 2°

6 Şubat 2023 Pazartesi: Yoğun kar yağışlı 6°

7 Şubat 2023 Salı: Karla karışık yağmurlu 4°

8 Şubat 2023 Çarşamba: Karlı 3°

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