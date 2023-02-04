Mardin’de okullar tatil mi? Mardin Valiliği kar tatili açıklaması ile 6 Şubat Pazartesi Mardin’de okullar tatil mi ilan edildi?

Şubat ayına girilmesiyle beraber Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların düşüşüyle gelen kar yağışı sonrası birçok il karla kaplandı. Mardin'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası tarihi kent beyaza büründü. Hal böyleyken yarıyıl tatili sonrası okul sıralarına dönecek olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 6 Şubat Pazartesi Mardin'de okul var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili valilikten gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi Mardin'de okullar tatil mi, son durum ne? İşte, Mardin Valiliği açıklamaları ile Mardin kar tatili son durum.