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Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:22

Market fiyatları düştü mü, son durum ne? Döviz kuru düşüşü market ve gıda fiyatlarına ne zaman yansıyacak?

Dolar kurundaki düşüşler sonrası gözler bu kez market ve gıda fiyatlarına çevrildi. Bir süredir fahiş fiyat uygulamasını dövize yönelten satıcıların kurdaki düşüşle beraber indirim yapması bekleniyor. Bu noktada dövizdeki sert düşüş sonrası marketlerin etiketleri aynı hızla değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu. Hal böyleyken vatandaşlar "Market ve gıda fiyatları düşecek mi, son durum ne?" sorusuna yanıt aramaya başladı. A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek, marketteki fiyatların en yüksek kur üzerinden hesaplanan fiyatlar olarak uygulandığını söyledi. Peki, Market fiyatları ne zaman düşecek ve normale dönecek? İşte tüm detaylar...

Market ve gıda fiyatları düşecek mi, son durum ne? Döviz kuru market fiyatlarına ne zaman yansıyacak?

Son dönemde döviz kurundaki artıştan etkilenerek rekor fiyatlara ulaşan gıda ve market fiyatlarında şimdi ise indirim bekleniyor. Ayçiçek yağından kolaya birçok üründe fahiş fiyat uygulaması milyonların gündemindeki yerini alırken bilindiği üzere kurdaki düşüşün etiketlere yansıması bekleniyor. Hal böyleyken "Market ve gıda fiyatları düşecek mi, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte market fiyatlarına dair detaylar ve son durum...

Market ve gıda fiyatları düşecek mi, son durum ne? Döviz kuru market fiyatlarına ne zaman yansıyacak?

DOLAR KURUNDAKİ DÜŞÜŞ ETİKETLERE YANSIYACAK MI?

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber canlı yayınında market fiyatlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Doğaner, fiyatların hızla revize edilmesi gerektiğini, aksi halde Ticaret Bakanlığı'nın ceza uygulaması gerektiğini belirtti.

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Market ve gıda fiyatları düşecek mi, son durum ne? Döviz kuru market fiyatlarına ne zaman yansıyacak?

"AYNI HIZDA FİYATLARI DÜŞÜRMEYENLERE CEZA KESİLSİN"

Bir satın alma problemi yaşanıyorsa, bu dolardaki hareketlilikten ziyade, daha depodaki malzeme dururken, raftaki ürünün fiyatını değiştirenlerin nedenidir.

Market ve gıda fiyatları düşecek mi, son durum ne? Döviz kuru market fiyatlarına ne zaman yansıyacak?

Doğaner şöyle konuştu:

Marketler fiyatları değiştirmemiştir. Dilek, marketlere çağrı yaptı, ben direkt Ticaret Bakanlığı'na çağrı yapmak istiyorum. Doların artması değil, artma ihtimaline karşılık bile etiket değiştirmek için istihdam edilen çalışanlar oluştu. Bu ciddi bir ahlaki erozyondur.

Market ve gıda fiyatları düşecek mi, son durum ne? Döviz kuru market fiyatlarına ne zaman yansıyacak?

Sadece buradaki harkeetin bile enflasyonu birkaç puan düşürebileceğine inanıyorum. Çok ciddi bir algı problemi çıktı çünkü ortaya. Bu ahlaki erozyonu da ancak çok caydırıcı cezalar çözebilir. Benim çağrım Ticaret Bakanlığı'na. Gün içinde bile birkaç kez fiyatı değiştirenlerin, aynı hızda fiyatları düşürmesinin Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilmesi gerekiyor. Bunlar aynı hızda düşürmüyorsa ceza uygulansın.

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