Sadece buradaki harkeetin bile enflasyonu birkaç puan düşürebileceğine inanıyorum. Çok ciddi bir algı problemi çıktı çünkü ortaya. Bu ahlaki erozyonu da ancak çok caydırıcı cezalar çözebilir. Benim çağrım Ticaret Bakanlığı'na. Gün içinde bile birkaç kez fiyatı değiştirenlerin, aynı hızda fiyatları düşürmesinin Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilmesi gerekiyor. Bunlar aynı hızda düşürmüyorsa ceza uygulansın.