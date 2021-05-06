Marketler kaçta açılıyor, bu akşam kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve BİM, ŞOK, Migros, A101 marketler kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında açık ve kurumlar belli olurken marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığı ve kaça kadar açık olduğu merak ediliyor. Son olarak yayınlanan genelgede marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği duyuruldu. Temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkmadan önce vatandaşlar marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayınlanan genelgeye göre, marketler belli zaman aralığında hizmet verebiliyor. Buna göre; Bugün bakkallar ve marketler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında BİM, ŞOK, A101 marketler saat kaça kadar açık?