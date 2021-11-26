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Haberler Yaşam Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM saat kaça kadar açık? Market çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 26.11.2021 08:14 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 08:14

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM saat kaça kadar açık? Market çalışma saatleri

Cuma günü sabah saatleri itibariyle market çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Hafta içi ve hafta sonu A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor. Bu kapsamda Hafta içi ve hafta sonu farklı çalışma saatleri bulunan marketlerle ilgili son durum araştırılıyor. Peki Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM saat kaça kadar açık? Market çalışma saatleri 2021

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM saat kaça kadar açık? Market çalışma saatleri

Market çalışma saatleri gün içinde sıklıkla araştırılıyor. Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişiklik gösterebiliyor. Marketlerin dışında bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler de belirlenen saatler arasında açık oluyor. Peki Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM saat kaça kadar açık? 2021 Market çalışma saatleri

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM saat kaça kadar açık? Market çalışma saatleri

26 Kasım 2021 tarihi itibariyle zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri;

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Bim marketler hafta içi ve hafta sonu saat 09:00'da açılmakta, akşam saat 21:00'de kapanmaktadır. Ek olarak bazı bölgelerde BİM marketler 10:00 - 22:00 arası ya da 08:00-20:00 arası hizmet vermektedir. Fakat genelde sabah 9 akşam 9 arasındadır.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

A101 marketler hafta içi ve hafta sonu her gün sabah saat 09:00 'da açılmaktadır, akşam ise saat 21:00 'da kapanmaktadır. Ek olarak bazı bölgelerde A101 marketler 10:00 - 22:00 arası ya da 08:00-20:00 arası hizmet vermektedir. Fakat genelde sabah 9 akşam 9 arasındadır.

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Şok marketler hafta içi ve hafta sonu her gün sabah saat 09:00 'da açılmaktadır, akşam ise saat 21:00 'da kapanmaktadır. Ek olarak bazı bölgelerde Şok marketler 10:00 - 22:00 arası hizmet vermektedir. Fakat genelde sabah 9 akşam 9 arasındadır.

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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM saat kaça kadar açık? Market çalışma saatleri

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

BİM çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

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