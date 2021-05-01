Bakanlığın tam kapanma başlıklı genelgesinde hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri de kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. 29 Nisan tarihi itibarıyla başlayan tam kapanma sürecinde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere yalnızca belirlenen zaman diliminde ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Akşam saatleriyle beraber "1 Mayıs 2021 Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağında aynı hafta içinde olduğu gibi 10.00'da açılan market ve bakkallar yine belirlenen saatte faaliyetlerini sonlandıracak. Buna göre; Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu bakkal- market çalışma saatleri!