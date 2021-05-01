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Haberler Yaşam Marketler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 hafta sonu bakkal market çalışma saatleri ile marketler saat kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 15:22

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Bakanlığın tam kapanma başlıklı genelgesinde hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri de kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. 29 Nisan tarihi itibarıyla başlayan tam kapanma sürecinde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere yalnızca belirlenen zaman diliminde ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Akşam saatleriyle beraber " 2021 Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağında aynı hafta içinde olduğu gibi 10.00'da açılan market ve bakkallar yine belirlenen saatte faaliyetlerini sonlandıracak. Buna göre; Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte , , , hafta sonu bakkal- market çalışma saatleri!

Marketler bugün saat kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Migros bakkal ve marketler saat kaça kadar açık? İşte hafta sonu market çalışma saatleri!

Market çalışma saatleri bugün de binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Cumartesi günü belirlenen saatlerde hizmet veren işletmelerin Pazar günü ise tamamen kapalı olması nedeniyle ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar " Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. tarafından yayımlanan genelgede Cumartesi günü market çalışma saatlerine ilişkin detaylar da duyurulmuştu. Peki, Genelgeye göre marketler bugün saat kaçta kapanacak, kaça kadar açık? İşte , , , bakkal- market çalışma saatleri!

Marketler bugün saat kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Migros bakkal ve marketler saat kaça kadar açık? İşte hafta sonu market çalışma saatleri!

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan , , ve gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen ile ilgili detaylar şöyle;

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Marketler bugün saat kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Migros bakkal ve marketler saat kaça kadar açık? İşte hafta sonu market çalışma saatleri!

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Marketler bugün saat kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Migros bakkal ve marketler saat kaça kadar açık? İşte hafta sonu market çalışma saatleri!

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

Marketler bugün saat kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Migros bakkal ve marketler saat kaça kadar açık? İşte hafta sonu market çalışma saatleri!

ZİNCİR MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. , , , ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

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