Koronavirüs salgını sürecinde 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşmenin ikinci gününde bakkal ve market çalışma saatleri yeniden gündeme taşınıyor. Sokağa çıkma yasağı saatleri ve günlerinde yapılan değişiklikle beraber marketlerin hizmet verdiği zaman diliminde de güncellemeye gidilmiş detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerinden duyurulmuştu. Bu noktada "2 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık olacak?" soruları yanıt arıyor. Kaldırılan kısıtlamaların ardından bu saatlerde yapılan değişiklikler de merak konusu haline geldi. Buna göre; A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte bakkal market çalışma saatleri…