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Haberler Yaşam Marmara Denizi’nde batan gemiden dram çıktı: Çocukluk hayali yarım kaldı!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 09:51

Marmara Denizi’nde batan gemiden dram çıktı: Çocukluk hayali yarım kaldı!

Marmara Denizi'nde bin 250 ton mermer tozu yüklü Batuhan A. isimli gemi 15 Şubat'ta battı. 6 mürettebatın kurtarılması için vakit kaybetmeden çalışmalara başlandı. Gemide aşçı olarak görev yapan Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine kaptan köşkünde ulaşıldı. Özel eğitimli dalgıçların arama yaptığı gemiden ise dram çıktı. Batuhan A.'da makine stajyeri olarak görev yapan Ahmet Atav'ın babası gibi gemici olmak istediği, 1.5 yıl önce de gemiciliğe başladığı bilgisine ulaşıldı. Kargo gemisinin batmadan önceki son anlarını videoya çekerek eşine gönderen Hüseyin Tutuk ise 4 gün önce işe başlamıştı ve ilk seferine çıkmıştı…

MUHARREM DOĞANTEZ
Marmara Denizi’nde batan gemiden dram çıktı: Çocukluk hayali yarım kaldı!

Balıkesir'in Marmara Adasından yola çıkan ve 15 Şubat sabahı Karacabey açıklarında su alarak batan Batuhan A. isimli yük gemisinin 6 mürettebatına ulaşmak için tüm imkanlar seferber edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, kurulan özel bir asansör düzeneği ile 51 metre derinliğe daldı.

Marmara Denizi’nde batan gemiden dram çıktı: Çocukluk hayali yarım kaldı!

ZEYNEP KILINÇ'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan arama kurtarma çalışmalarından ilk olarak 33 yaşındaki aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni çıkarıldı. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kılınç'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

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Marmara Denizi’nde batan gemiden dram çıktı: Çocukluk hayali yarım kaldı!

Kalan 5 mürettebata ulaşmak için ise çalışmalar hem denizden hem havadan hem de karadan yürütülürken, kayıp mürettebatın arasında en küçüğü olan 22 yaşındaki Ahmet Atav'ın hikayesi ise yürekleri dağladı.

Marmara Denizi’nde batan gemiden dram çıktı: Çocukluk hayali yarım kaldı!

GEMİCİ OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

Batan gemide makine stajyeri olarak görev yapan 22 yaşındaki Ahmet Atav'ın çocukluğundan beri gemicilik mesleğinin hayalini kurduğu ortaya çıktı.

Marmara Denizi’nde batan gemiden dram çıktı: Çocukluk hayali yarım kaldı!

Sosyal medya hesaplarından küçük yaşlarda çektirdiği fotoğrafları paylaşan Atav'ın, henüz 9-10 yaşlarında gemilerde dümenin başına geçerek fotoğraf çektirmesi dikkat çekti. Profesyonel olarak henüz 1,5 yıl önce gemiciliğe başlayan Ahmet Atav, uzun yıllar boyunca yapmak istediği "meslek hayaliyle" birlikte Marmara'nın karanlık sularına gömüldü.

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