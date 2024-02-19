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Marmara Denizi’nde batan gemiden dram çıktı: Çocukluk hayali yarım kaldı!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
09:51
Marmara Denizi’nde batan gemiden dram çıktı: Çocukluk hayali yarım kaldı!
Marmara Denizi'nde bin 250 ton mermer tozu yüklü Batuhan A. isimli gemi 15 Şubat'ta battı. 6 mürettebatın kurtarılması için vakit kaybetmeden çalışmalara başlandı. Gemide aşçı olarak görev yapan Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine kaptan köşkünde ulaşıldı. Özel eğitimli dalgıçların arama yaptığı gemiden ise dram çıktı. Batuhan A.'da makine stajyeri olarak görev yapan Ahmet Atav'ın babası gibi gemici olmak istediği, 1.5 yıl önce de gemiciliğe başladığı bilgisine ulaşıldı. Kargo gemisinin batmadan önceki son anlarını videoya çekerek eşine gönderen Hüseyin Tutuk ise 4 gün önce işe başlamıştı ve ilk seferine çıkmıştı…