Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Marmaray’a zam geldi mi, ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı Marmaray tek geçiş ücreti, en kısa ve en uzun mesafe öğrenci ve tam bilet fiyatı kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:17

Marmaray’a zam geldi mi, ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı Marmaray tek geçiş ücreti, en kısa ve en uzun mesafe öğrenci ve tam bilet fiyatı kaç TL?

İBB'nin UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 13 oranında zam yapıldı. Bu zamdan otobüs, minibüs, metro, taksi gibi araçların yanı sıra Marmaray ücretleri de etkilendi. Marmaray'a zam geldi mi, ne kadar oldu sorusuyla incelenen konunun detayları belli oldu. Peki, 2024 Temmuz zamlı Marmaray tek geçiş ücreti, en kısa ve en uzun mesafe öğrenci ve tam bilet fiyatı kaç TL?

Marmaray’a zam geldi mi, ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı Marmaray tek geçiş ücreti, en kısa ve en uzun mesafe öğrenci ve tam bilet fiyatı kaç TL?

Marmaray ücretleri durak sayısına göre belirlenmekte olup vatandaşlar gittiği durak sayısına göre ücret iadesini istasyonlarda bulunan iade cihazlardan geri alabiliyor. Bu noktada, toplu taşıma zammını öğrenen vatandaşlar Marmaray'a zam geldi mi, ne kadar oldu sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 2024 Temmuz zamlı Marmaray tek geçiş ücreti, en kısa ve en uzun mesafe öğrenci ve tam bilet fiyatı kaç TL sorusunun yanıtı.

Marmaray’a zam geldi mi, ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı Marmaray tek geçiş ücreti, en kısa ve en uzun mesafe öğrenci ve tam bilet fiyatı kaç TL?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM!

Toplantıda tam elektronik bilet ücretinin yüzde 13'lük zamla 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci biletinin 8.64 liradan 9.76 liraya, öğrenci aylık abonman ücretinin 250 liradan 282,5 liraya, tam abonman ücretinin bin 389 liradan bin 569 liraya çıkması yönelik teklif kabul edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Marmaray’a zam geldi mi, ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı Marmaray tek geçiş ücreti, en kısa ve en uzun mesafe öğrenci ve tam bilet fiyatı kaç TL?

MARMARAY'A ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

Metrobüste en uzun mesafe ücreti 26.27 liradan 29.68 liraya çıkarken Marmaray'da ise bu ücret 39.18 liradan 46.94 liraya çıkarıldı.

Marmaray’a zam geldi mi, ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı Marmaray tek geçiş ücreti, en kısa ve en uzun mesafe öğrenci ve tam bilet fiyatı kaç TL?

Artık Marmaray'da 36-43 istasyon arası yolculuk yapan vatandaşlar 46.94 TL ücret ödeyecek. Daha az durak arasındaki seyahatlerde ise istasyon sayısına göre para iadesi alınacak.

SON DAKİKA