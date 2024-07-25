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Marmaray’a zam geldi mi, ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı Marmaray tek geçiş ücreti, en kısa ve en uzun mesafe öğrenci ve tam bilet fiyatı kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
15:17
Marmaray’a zam geldi mi, ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı Marmaray tek geçiş ücreti, en kısa ve en uzun mesafe öğrenci ve tam bilet fiyatı kaç TL?
İBB'nin UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 13 oranında zam yapıldı. Bu zamdan otobüs, minibüs, metro, taksi gibi araçların yanı sıra Marmaray ücretleri de etkilendi. Marmaray'a zam geldi mi, ne kadar oldu sorusuyla incelenen konunun detayları belli oldu. Peki, 2024 Temmuz zamlı Marmaray tek geçiş ücreti, en kısa ve en uzun mesafe öğrenci ve tam bilet fiyatı kaç TL?