Marmaray’a zam geldi mi, ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı Marmaray tek geçiş ücreti, en kısa ve en uzun mesafe öğrenci ve tam bilet fiyatı kaç TL?

Marmaray ücretleri durak sayısına göre belirlenmekte olup vatandaşlar gittiği durak sayısına göre ücret iadesini istasyonlarda bulunan iade cihazlardan geri alabiliyor. Bu noktada, toplu taşıma zammını öğrenen vatandaşlar Marmaray'a zam geldi mi, ne kadar oldu sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 2024 Temmuz zamlı Marmaray tek geçiş ücreti, en kısa ve en uzun mesafe öğrenci ve tam bilet fiyatı kaç TL sorusunun yanıtı.