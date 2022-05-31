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Haberler Yaşam Toplu taşımada, otobüste, metroda, maske yasağı zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı hakkında flaş karar!
Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 11:41

Toplu taşımada, otobüste, metroda, maske yasağı zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı hakkında flaş karar!

Bakan Koca geçtiğimiz gün maske yasağı zorunluluğu için beklenen açıklamayı yaptı. Bilindiği üzere bu kısıtlamanın kalkması için üç gün üst üste vaka sayılarının binin altında olması gerekiyordu. Yaşanan yeni gelişmenin ardından ise "Toplu taşımada, otobüste, metroda, maske yasağı zorunluluğu kalktı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurdu. Peki, Toplu taşımada, otobüste, metroda, maske yasağı zorunluluğu kalktı mı? İşte detaylar...

Toplu taşımada, otobüste, metroda, maske yasağı zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı hakkında flaş karar!

Toplu taşımada, otobüste, metroda, maske yasağı zorunluluğu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin koca Vaka sayılarının arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşmesi hastane harici maskelerin kullanımındaki zorunluluğun sona erdiğini ifade etti. Bu durum sonucunda vatandaşlar "Toplu taşımada, otobüste, metroda, maske yasağı zorunluluğu kalktı mı?" sorularını gündeme taşıdı. İşte maske yasağı ile ilgili gelen son dakika kararının detayları...

Toplu taşımada, otobüste, metroda, maske yasağı zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı hakkında flaş karar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

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Toplu taşımada, otobüste, metroda, maske yasağı zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı hakkında flaş karar!

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 961 Kovid-19 testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1107 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 147 milyon 720 bin 907 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

Toplu taşımada, otobüste, metroda, maske yasağı zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı hakkında flaş karar!

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"YOL MASKESİZ DAHA KISA"
Sağlık Bakanı Koca, verilerle ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu değerlendirmelerde bulundu:

UÇAKLARDA DA MASKE YASAĞI KALKTI
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" paylaşımında bulundu.

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