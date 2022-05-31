Bakan Koca geçtiğimiz gün maske yasağı zorunluluğu için beklenen açıklamayı yaptı. Bilindiği üzere bu kısıtlamanın kalkması için üç gün üst üste vaka sayılarının binin altında olması gerekiyordu. Yaşanan yeni gelişmenin ardından ise "Toplu taşımada, otobüste, metroda, maske yasağı zorunluluğu kalktı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurdu. Peki, Toplu taşımada, otobüste, metroda, maske yasağı zorunluluğu kalktı mı? İşte detaylar...