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Giriş Tarihi: 02.05.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 14:19

Maske yasağı tamamen ne zaman kalkacak? Toplu taşımada maske zorunluluğu kalkacak mı, son durum ne?

Maske yasağı ile alakalı son gelişmeler milyonlarca vatandaşın takibinde yer alıyor. En son alınan karara göre; toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımı devam ederken açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunmuş ve "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz." ifadelerine yer vermişti. Peki; maske yasağı ne zaman kalkacak? Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğu kalkacak mı?

Maske yasağı tamamen ne zaman kalkacak? Toplu taşımada maske zorunluluğu kalkacak mı, son durum ne?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığı açıklamıştı. Maske kullanımı şu an sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında devam ediyor. Yapılan resmi açıklamada; maske yasağının vakaların 1000'in altına düşene kadar devam edeceği belirtilmişti. Buna göre; maske yasağı tamamen ne zaman kalkacak? Toplu taşımada maske zorunluluğu kalkacak mı, son durum ne?

Maske yasağı tamamen ne zaman kalkacak? Toplu taşımada maske zorunluluğu kalkacak mı, son durum ne?

MASKE YASAĞI TAMAMEN NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' dedi.

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Maske yasağı tamamen ne zaman kalkacak? Toplu taşımada maske zorunluluğu kalkacak mı, son durum ne?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, 'Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' açıklamasını yaptı.

Maske yasağı tamamen ne zaman kalkacak? Toplu taşımada maske zorunluluğu kalkacak mı, son durum ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasındaki ilgili kısım şu şekilde:

Salgının artık kitlesel tehdit olmaktan çıkmasıyla beraber Avrupa ülkeleri kısıtlamaları kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyorum. Bilim Kurulu bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapma gereği yapmadığına karar vermiştir. Yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.

Sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulunun tavsiyesi 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanamaya devam etmesidir.

Maske yasağı tamamen ne zaman kalkacak? Toplu taşımada maske zorunluluğu kalkacak mı, son durum ne?
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