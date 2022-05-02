Maske yasağı ile alakalı son gelişmeler milyonlarca vatandaşın takibinde yer alıyor. En son alınan karara göre; toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımı devam ederken açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunmuş ve "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz." ifadelerine yer vermişti. Peki; maske yasağı ne zaman kalkacak? Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğu kalkacak mı?