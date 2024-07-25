Haberler
Yaşam
MASTERCEH ANA KADRO NETLEŞİYOR! Masterchef 12. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
23:21
MASTERCEH ANA KADRO NETLEŞİYOR! Masterchef 12. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?
Masterchef ana kadro heyecanı sürüyor. Her gün bir yarışmacının önlük kazandığı ve ana kadroya katıldığı yarışta günün mücadelesi başladı. Şeflerin tadım yaparak onayladığı yarışmacılar mücadelesini sürdürüyor. Günün konseptinde kiraz ile yarışmacılar ortaya bir yemek çıkarıyor. Peki, Masterchef 12. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi? İşte, Masterchef 12. önlüğün sahibi...