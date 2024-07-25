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Haberler Yaşam MASTERCEH ANA KADRO NETLEŞİYOR! Masterchef 12. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 23:21 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 23:21

MASTERCEH ANA KADRO NETLEŞİYOR! Masterchef 12. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

Masterchef ana kadro heyecanı sürüyor. Her gün bir yarışmacının önlük kazandığı ve ana kadroya katıldığı yarışta günün mücadelesi başladı. Şeflerin tadım yaparak onayladığı yarışmacılar mücadelesini sürdürüyor. Günün konseptinde kiraz ile yarışmacılar ortaya bir yemek çıkarıyor. Peki, Masterchef 12. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi? İşte, Masterchef 12. önlüğün sahibi...

MASTERCEH ANA KADRO NETLEŞİYOR! Masterchef 12. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

Masterchef'de kıyasıya mücadele devam ediyor. Ana kadroya giren 11 yarışmacı belli olurken, gözler 12. yarışmacının kim olacağına çevrildi. Her gün bir yarışmacının Masterchef önlüğü giydiği mücadelede şeflerin tadımlarıyla ana kadro yarışmacıları belirleniyor. Peki, Masterchef 12. önlüğü kim aldı? İşte, ana kadro yarışmacıları...

MASTERCEH ANA KADRO NETLEŞİYOR! Masterchef 12. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF 12. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

Kıyasıya yarış devam ediyor. 12. önlüğün sahibi açıklandığında haberimize eklenecektir.

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MASTERCEH ANA KADRO NETLEŞİYOR! Masterchef 12. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF 11. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Semih 11. önlüğün sahibi oldu.

MASTERCEH ANA KADRO NETLEŞİYOR! Masterchef 12. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

  1. Zeynep
  2. Hakan
  3. Onur
  4. Ümmühan
  5. Deniz
  6. Çağlar
  7. Serhat
  8. Alper
  9. Ayşe
  10. Beril
  11. Semih
MASTERCEH ANA KADRO NETLEŞİYOR! Masterchef 12. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

  • Bera
  • Huriye
  • Bartu
  • Şeyhmus
  • Şirin
  • Yudum
  • Enes
  • Akın
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