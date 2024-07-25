MASTERCEH ANA KADRO NETLEŞİYOR! Masterchef 12. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

Masterchef'de kıyasıya mücadele devam ediyor. Ana kadroya giren 11 yarışmacı belli olurken, gözler 12. yarışmacının kim olacağına çevrildi. Her gün bir yarışmacının Masterchef önlüğü giydiği mücadelede şeflerin tadımlarıyla ana kadro yarışmacıları belirleniyor. Peki, Masterchef 12. önlüğü kim aldı? İşte, ana kadro yarışmacıları...