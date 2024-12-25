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SON CEKETLER! Masterchef 4. ceketi kim aldı? TV8 ile 25 Aralık Masterchef'te ceketi kazanan yarışmacı belli oluyor
Giriş Tarihi: 25.12.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
23:46
SON CEKETLER! Masterchef 4. ceketi kim aldı? TV8 ile 25 Aralık Masterchef'te ceketi kazanan yarışmacı belli oluyor
Masterchef 4. ceket alan yarışmacı izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Beyza, Erim ve Semih tezgah başında. Beyaz şef ceketiniş almak için çift puan sisteminden geçen yarışmacılar önce yaratıcılık tabaklarını daha sonra şef tabaklarını jüriye sunuyor. Bu noktada MasterChef kim kazandı sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; TV8 ile 25 Aralık Masterchef'te 4. ceketi kim kazandı?