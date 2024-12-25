SON CEKETLER! Masterchef 4. ceketi kim aldı? TV8 ile 25 Aralık Masterchef’te ceketi kazanan yarışmacı belli oluyor

Masterchef 4. ceketi kim aldı 25 Aralık 2024 tarihli bölümle sorgulanıyor. TV8 ekranlarında takip edilen yarışmada finale adım adım yaklaşılıyor. En yüksek puanı bulmak isteyen yarışmacılar gözü kulağı Danilo, Somer ve Mehmet Şef'te. İşte, MasterChef'te ceketin sahibi olan yarışmacı...