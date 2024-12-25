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Haberler Yaşam SON CEKETLER! Masterchef 4. ceketi kim aldı? TV8 ile 25 Aralık Masterchef'te ceketi kazanan yarışmacı belli oluyor
Giriş Tarihi: 25.12.2024 23:46 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 23:46

SON CEKETLER! Masterchef 4. ceketi kim aldı? TV8 ile 25 Aralık Masterchef'te ceketi kazanan yarışmacı belli oluyor

Masterchef 4. ceket alan yarışmacı izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Beyza, Erim ve Semih tezgah başında. Beyaz şef ceketiniş almak için çift puan sisteminden geçen yarışmacılar önce yaratıcılık tabaklarını daha sonra şef tabaklarını jüriye sunuyor. Bu noktada MasterChef kim kazandı sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; TV8 ile 25 Aralık Masterchef'te 4. ceketi kim kazandı?

SON CEKETLER! Masterchef 4. ceketi kim aldı? TV8 ile 25 Aralık Masterchef’te ceketi kazanan yarışmacı belli oluyor

Masterchef 4. ceketi kim aldı 25 Aralık 2024 tarihli bölümle sorgulanıyor. TV8 ekranlarında takip edilen yarışmada finale adım adım yaklaşılıyor. En yüksek puanı bulmak isteyen yarışmacılar gözü kulağı Danilo, Somer ve Mehmet Şef'te. İşte, MasterChef'te ceketin sahibi olan yarışmacı...

SON CEKETLER! Masterchef 4. ceketi kim aldı? TV8 ile 25 Aralık Masterchef’te ceketi kazanan yarışmacı belli oluyor

MASTERCHEF'TE CEKETLER SAHİPLERİNİ BULUYOR!

Son 6'ya kalan Erim, Eda, Beyza, Kerem, Semih ve Onur beyaz şef ceketi için yarışıyor.

İlk şef ceketini giyen Kerem oldu.

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SON CEKETLER! Masterchef 4. ceketi kim aldı? TV8 ile 25 Aralık Masterchef’te ceketi kazanan yarışmacı belli oluyor

2. ceket Onur'un olurken 3. ceket Eda'ya gitti.

Tezgahta Semih, Beyza ve Erim var.

SON CEKETLER! Masterchef 4. ceketi kim aldı? TV8 ile 25 Aralık Masterchef’te ceketi kazanan yarışmacı belli oluyor

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Yeni bölümde şef Osman Sezener'in tabağını yapmaya çalışan yarışmacılar en yüksek puanı almaya çalışıyor.

SON CEKETLER! Masterchef 4. ceketi kim aldı? TV8 ile 25 Aralık Masterchef’te ceketi kazanan yarışmacı belli oluyor

MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM ALDI?

MasterChef'te ceketi kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.

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