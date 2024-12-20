MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara Başaran nereli, evli mi, hangi sezonlar yarıştı?

Lisede okurken 15 yaşındayken staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçiren MasterChef Dilara Arapça ve İngilizce bilmektedir. İstanbul'un en iyi otellerinden birinde aşçı olarak işe başlayan genç yarışmacı Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde, yurtdışında bilinen otel ve restoranlarında çalıştı.