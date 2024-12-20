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MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara Başaran nereli, evli mi, hangi sezonlar yarıştı?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
22:15
MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara Başaran nereli, evli mi, hangi sezonlar yarıştı?
MasterChef Dilara Başaran hayatı ve kariyeri ile gündemdeki yerini aldı.Yeniden yarışmaya konuk olarak katılan başarılı isim, 2021 yılında MasterChef'e katılmış ve o sezonu beşinci olarak tamamlamıştı. Uzun yıllar aşçılık yapan ve Turizm Otel İşletmeciliğini bitiren Dilara 15 yaşında sektöre stajyer olarak adımını attı. Peki, Dilara Başaran kimdir? Masterchef Dilara nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar...