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Haberler Yaşam MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara Başaran nereli, evli mi, hangi sezonlar yarıştı?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 22:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 22:15

MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara Başaran nereli, evli mi, hangi sezonlar yarıştı?

MasterChef Dilara Başaran hayatı ve kariyeri ile gündemdeki yerini aldı.Yeniden yarışmaya konuk olarak katılan başarılı isim, 2021 yılında MasterChef'e katılmış ve o sezonu beşinci olarak tamamlamıştı. Uzun yıllar aşçılık yapan ve Turizm Otel İşletmeciliğini bitiren Dilara 15 yaşında sektöre stajyer olarak adımını attı. Peki, Dilara Başaran kimdir? Masterchef Dilara nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar...

MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara Başaran nereli, evli mi, hangi sezonlar yarıştı?

Yarıştığı sezonda 5. olan ve başarısı ile hafızalarda yer edinen Dilara Başaran MasterChef'e konuk oldu. Uzun yıllar aşçılık yapan ve Turizm Otel İşletmeciliğini bitiren Dilara Başaran, 2021 yılında MasterChef'e katılmıştı. Peki; MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, hangi sezonlar yarıştı?

MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara Başaran nereli, evli mi, hangi sezonlar yarıştı?

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?
1997 doğumlu olan Dilara Başaran, aslen Tekirdağlı ve yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dilara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitiren Dilara, 15 yaşında sektöre stajyer olarak adımını attı.

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MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara Başaran nereli, evli mi, hangi sezonlar yarıştı?

Lisede okurken 15 yaşındayken staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçiren MasterChef Dilara Arapça ve İngilizce bilmektedir. İstanbul'un en iyi otellerinden birinde aşçı olarak işe başlayan genç yarışmacı Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde, yurtdışında bilinen otel ve restoranlarında çalıştı.

MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara Başaran nereli, evli mi, hangi sezonlar yarıştı?

MASTERCHEF'TE HANGİ SEZONLAR YARIŞTI?
MasterChef'e ilk olarak 2021-2022 sezonunda katılan Dilara Başaran o yılın başarılı isimleri arasında yer almıştı. Yarışmayı 5. olarak tamamlayan Dilara Başaran sonrasında MasterChef All Star kadrosunda yer almış ve 9. olma başarısı gösterdi.

MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara Başaran nereli, evli mi, hangi sezonlar yarıştı?
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