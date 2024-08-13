Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 13 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan kritik oyunda mavi ve kırmızı takımın yarışmacılarının kıran kırana mücadeleye girdiği yarışmada heyecan dolu anlar yaşandı. Peki, MasterChef haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 13 Ağustos 2024 MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayı ve diğer merak edilenler...