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Giriş Tarihi: 13.08.2024 22:28 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 22:28

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 13 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımın yarışmacıları belli olurken salı akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ilerleyen yarışmada günün görevi olarak yedi bölge yedi kebap oldu. Günün en başarılı yemeklerini hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gönderiliyor. Yarışmacılar harika lezzetler için kıyasıya rekabet ederken "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusu merak konusu oldu. İşte, 13 Ağustos 2024 MasterChef son bölüm dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve haftann ilk eleme adayı olan isim...

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 13 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan kritik oyunda mavi ve kırmızı takımın yarışmacılarının kıran kırana mücadeleye girdiği yarışmada heyecan dolu anlar yaşandı. Peki, MasterChef haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 13 Ağustos 2024 MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayı ve diğer merak edilenler...

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 13 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı detayları şöyle;

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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 13 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Günün görevi olarak yarışmacılardan 7 bölge 7 kebap yapmaları istendi. Gecenin sonunda en iyi yemeği hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takım ise bir arkadaşını potaya göndermek için elemeye gitti.

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda haftanın yeni kırmızı ve mavi takımlar haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım henüz belli olmadı. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 13 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununda kaybeden takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 13 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın ilk eleme adayı belirleniyor.

Eleme adayı seçilen isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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