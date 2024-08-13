Giriş Tarihi: 13.08.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
22:28
Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 13 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı
MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımın yarışmacıları belli olurken salı akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ilerleyen yarışmada günün görevi olarak yedi bölge yedi kebap oldu. Günün en başarılı yemeklerini hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gönderiliyor. Yarışmacılar harika lezzetler için kıyasıya rekabet ederken "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusu merak konusu oldu. İşte, 13 Ağustos 2024 MasterChef son bölüm dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve haftann ilk eleme adayı olan isim...