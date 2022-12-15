Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Giriş Tarihi: 15.12.2022 23:18 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 23:22

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayın hayatını sürdüren MasterChef Türkiye son bölümde sayıları giderek azalan ana kadro yarışmacıları arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu mücadelesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan dış çekimde istenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı alırken kaybeden takım eleme potasına aday gönderdi. TV8 ekranlarında yarışmayı izleyenler yoğun şekilde "son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.