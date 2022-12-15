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Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 23:18 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 23:22

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayın hayatını sürdüren MasterChef Türkiye son bölümde sayıları giderek azalan ana kadro yarışmacıları arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu mücadelesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan dış çekimde istenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı alırken kaybeden takım eleme potasına aday gönderdi. TV8 ekranlarında yarışmayı izleyenler yoğun şekilde "son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 15 Aralık 2022 Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. KKTC'de yapılan zorlu oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde belirlenen menüyü başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu. Kaybeden ise takımdan eleme adayı çıkarıldı. Yarışmanın izleyicileri ise detayları "son dakika MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan kritik dokunulmazlık oyununda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ev sahipliğinde kıran kırana mücadele verildi.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin belirlediği menüyü hazırlamak için dış çekimde tezgah başına geçerek özel misafirlerin tadımına sunmak için yemekleri tek tek hazırladı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununun KKTC'de tamamlanmasının ardından stüdyoya geçen mavi ve kırmızı takımlar aldıkları puanların sayılması için heyecanla bekledi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından sayılan oylarda en fazla olumlu oy alan Mavi Takım dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

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