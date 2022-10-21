Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Ekim 2022 Masterchef dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte potaya giden o isimler

Giriş Tarihi: 21.10.2022 00:26 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 00:26

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Ekim 2022 Masterchef dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte potaya giden o isimler

MasterChef Türkiye'nin 20 Ekim 2022 Perşembe günü yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan zorlu oyunda menüyü en başarılı çıkaran takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takım 2 yarışmacısını eleme adayı olarak potaya gönderdi. Yarışmanın detaylarını merak edenler yoğun şekilde "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.