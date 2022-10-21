Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Ekim 2022 Masterchef dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte potaya giden o isimler
Giriş Tarihi: 21.10.2022 00:26 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 00:26

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Ekim 2022 Masterchef dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte potaya giden o isimler

MasterChef Türkiye'nin 20 Ekim 2022 Perşembe günü yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan zorlu oyunda menüyü en başarılı çıkaran takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takım 2 yarışmacısını eleme adayı olarak potaya gönderdi. Yarışmanın detaylarını merak edenler yoğun şekilde "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Ekim 2022 Masterchef dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte potaya giden o isimler

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu oyunun ardından verilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Zorlu oyunun ardından detayları merak edenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorularına yanıt arıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin bilgiler şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Ekim 2022 Masterchef dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte potaya giden o isimler

20 Ekim 2022 Perşembe günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Ekim 2022 Masterchef dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte potaya giden o isimler

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğine oynanan dokunulmazlık oyununda menüdeki belirlenen yemekler hazırlandı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Ekim 2022 Masterchef dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte potaya giden o isimler

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde mavi ve kırmızı takımlar verilen süre içerisinde ürünleri başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başında kozlarının paylaştı. Süre sonunda ise Mehmet, Danilo ve Somer şefler ürünlerin tamamını tadarak değerlendirmede bulundu.

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan tadım değerlendirmesi sonrasında en fazla başarılı ürün çıkaran takım mavi takım oldu ve dokunulmazlığını alarak eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Ekim 2022 Masterchef dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte potaya giden o isimler

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim yapılan değerlendirmeler sonucunda Metin olarak belirlendi.

SON DAKİKA