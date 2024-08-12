Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
09:10
Masterchef ilk elenen yarışmacı netleşti! TV8 ile 11 Ağustos 2024 Masterchef kim elendi, hangi isim veda etti?
TV8'de yayımlanan program Masterchef'te bu akşam ilk eleme gerçekleşiyor. Bu akşam gerçekleşen oyunla kim elendi sorusunun cevabı belli oluyor. Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği yarışmada yeni sezonun ilk elemesi bu akşam netleşiyor. İki etaplı oyunun bir etabında yaratıcılık oyunu oynanırken, diğer etabında şeflerin yemekleri yapılacak. En iyi tabakları yapanlar bir sonraki haftaya geçecekken en başarısız tabağın sahibi elenecek. Peki, TV8 ile 11 Ağustos MasterChef kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? İşte, son dakika Masterchef'e veda eden yarışmacı…