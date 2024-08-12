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Giriş Tarihi: 12.08.2024 21:57 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 21:57

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Ağustos 2024 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümde yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Kritik oyunda mavi takım kaptanı olmak isteyen ana kadro yarışmacıları Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda en başarılı tabağı ortaya çıkarmak için elinden geleni yaptı. Akşamın en iyi tabağını hazırlayan yarışmacı bu haftanın mavi takım kaptanı olacak. Peki, 12 Ağustos 2024 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte Masterchef kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ve bu haftanın yeni takımları...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Ağustos 2024 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkye'nin son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde kaptanlık oyunu oynandı. Kritik oyunda mavi takım kaptanı olmak isteyen ana kadro yarışmacıları günün en iyi tabağını ortaya çıkarmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki; TV8 ile 12 Ağustos 2024 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? ? İşte,detaylar...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Ağustos 2024 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve haftanın yeni takımları merak ediliyor.

Mavi takım kaptanı henüz belli olmadı. En başarılı tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme şansını yakalayacak. Takım kaptanları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Ağustos 2024 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

12 AĞUSTOS 2024 MASTERCHEF KIRMIZI-MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

12 Ağustos günü ekranlara gelen Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde en iyi katmerini yapan yarışmacı mavi takımın kaptanı olmaya hak kazanacak.

Mavi ve kırmızı takımların takım kaptanı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Ağustos 2024 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te zorlu mücadele sonucunda şeflerin değerlendirmesinin ardından elenen ilk isim Serhat oldu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Ağustos 2024 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

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