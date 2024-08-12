MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Ağustos 2024 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkye'nin son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde kaptanlık oyunu oynandı. Kritik oyunda mavi takım kaptanı olmak isteyen ana kadro yarışmacıları günün en iyi tabağını ortaya çıkarmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki; TV8 ile 12 Ağustos 2024 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? ? İşte,detaylar...