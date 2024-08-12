Giriş Tarihi: 12.08.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
21:57
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Ağustos 2024 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?
TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümde yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Kritik oyunda mavi takım kaptanı olmak isteyen ana kadro yarışmacıları Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda en başarılı tabağı ortaya çıkarmak için elinden geleni yaptı. Akşamın en iyi tabağını hazırlayan yarışmacı bu haftanın mavi takım kaptanı olacak. Peki, 12 Ağustos 2024 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte Masterchef kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ve bu haftanın yeni takımları...