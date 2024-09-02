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Giriş Tarihi: 02.09.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 22:39

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

TV8 ekranlarında takip edilen yemek yarışması 2 Eylül 2024 tarihli yeni bölüm ile takip ediliyor. Çağlar'ın gidişi ardından takımlar yeniden belirleniyor. Yarışmanın takipçileri ekran başında. En lezzetli köfte ekmeği yapmaya çalışacak adaylar kaptan olmaya çalışacak. Peki; MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları ve yeni takımlar...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı merak ediliyor. Birbirinden farklı tariflerle birlikte çıkan tabakları değerlendiren Danilo, Somer ve Mehmet Şef haftanın yeni kırmızı takım kaptanını seçecek ve o isim mavi takımın kaptanını belirleyecek. Peki; TV8 ile 2 Eylül MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu, yeni takımlar nasıl?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

MASTERCHEF'TE GÜNÜN YARIŞI: KÖFTE EKMEK!

TV8 ekranlarında yayımlanan Masterchef'te yeni haftanın takımları belli oluyor. Günün yarışında yarışmacılar en lezzetli köfte ekmeği yapmaya çalışacak.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te kaptanlar henüz belli olmadı. Yarışın tamamlanması bekleniyor.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Çağlar oldu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

MAVİ TAKIM:

KIRMIZI TAKIM:

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