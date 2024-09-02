MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı merak ediliyor. Birbirinden farklı tariflerle birlikte çıkan tabakları değerlendiren Danilo, Somer ve Mehmet Şef haftanın yeni kırmızı takım kaptanını seçecek ve o isim mavi takımın kaptanını belirleyecek. Peki; TV8 ile 2 Eylül MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu, yeni takımlar nasıl?