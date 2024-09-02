Giriş Tarihi: 02.09.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
22:39
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları
TV8 ekranlarında takip edilen yemek yarışması 2 Eylül 2024 tarihli yeni bölüm ile takip ediliyor. Çağlar'ın gidişi ardından takımlar yeniden belirleniyor. Yarışmanın takipçileri ekran başında. En lezzetli köfte ekmeği yapmaya çalışacak adaylar kaptan olmaya çalışacak. Peki; MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları ve yeni takımlar...