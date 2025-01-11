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MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Bilginer hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
12:39
MasterChef Türkiye'de finalisti Kerem Bilginer'in hayatı ve kariyeri ile gündemdeki yerini aldı. Yarı finalde Eda ve Semih'e karşı gösterdiği üstün performansla adını finale yazdıran MasterChef Kerem, büyük finalde Onur'un rakibi oldu. 11 Ocak Cumartesi günü canlı yayında gerçekleşecek büyük finalde iki başarılı şef, şampiyonluk için mücadele edecek. Peki, MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli?