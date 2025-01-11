MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Bilginer hayatı ve biyografisi

MasterChef Türkiye 2024'ün başarılı finalistlerinden Kerem Bilginer hayatı ve biyografi ile gündemde. Yarı finalde Eda ve Semih'e karşı gösterdiği etkileyici mücadele ile adını finale yazdıran Kerem, büyük finalde Onur ile şampiyonluk için yarışacak. Mutfaktaki ustalığı kadar azmi ve disiplinli çalışmasıyla da öne çıkan Kerem, izleyicilerin favori isimlerinden biri. Peki;MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli?