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Haberler Yaşam MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Bilginer hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 12:39 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 12:39

MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Bilginer hayatı ve biyografisi

MasterChef Türkiye'de finalisti Kerem Bilginer'in hayatı ve kariyeri ile gündemdeki yerini aldı. Yarı finalde Eda ve Semih'e karşı gösterdiği üstün performansla adını finale yazdıran MasterChef Kerem, büyük finalde Onur'un rakibi oldu. 11 Ocak Cumartesi günü canlı yayında gerçekleşecek büyük finalde iki başarılı şef, şampiyonluk için mücadele edecek. Peki, MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Bilginer hayatı ve biyografisi

MasterChef Türkiye 2024'ün başarılı finalistlerinden Kerem Bilginer hayatı ve biyografi ile gündemde. Yarı finalde Eda ve Semih'e karşı gösterdiği etkileyici mücadele ile adını finale yazdıran Kerem, büyük finalde Onur ile şampiyonluk için yarışacak. Mutfaktaki ustalığı kadar azmi ve disiplinli çalışmasıyla da öne çıkan Kerem, izleyicilerin favori isimlerinden biri. Peki;MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Bilginer hayatı ve biyografisi

MASTERCHEF KEREM BİLGİNER KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Aslen Kahramanmaraşlı olan Kerem Bilginer, İstanbul'da doğdu. Kerem Bilginer, yarışmaya New York'tan katılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Bilginer, 8 yıldır şef olarak çalışıyor.

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MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Bilginer hayatı ve biyografisi

ABD'de Michelin Yıldızı'na sahip bir restoranda Sous Chef (Yardımcı Şef) olarak çalışan Bilginer, yarışma için işinden ayrıldı.

MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Bilginer hayatı ve biyografisi

MASTERCHEF KEREM EVLİ Mİ?
Hazırladığı yemeklerle dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı MasterChef Kerem Sabrina Roman Bilginer ile evlidir.

MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Bilginer hayatı ve biyografisi
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