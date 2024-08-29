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Giriş Tarihi: 29.08.2024 22:23 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 22:24

Masterchef kim ana kadroya giren 4. yarışmacı: Masterchef 29 Ağustos yedeklerden ana kadroya kim girdi,hangi isim?

Masterchef yarışmasında bu akşam ana kadroya yedeklerden dahil olacak 4. Yarışmacı belli oluyor. Yedek yarışmacıların ana kadroya girmesi için iki aşamalı yarışma gerçekleştiriliyor. İlk etap şeftali yaratıcılığı olurken ikinci etapta şeflerin imza yemekleri yapılacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya şeflerin tadımıyla en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı ana kadroya dahil olacak. Peki, 29 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim girdi?

Masterchef kim ana kadroya giren 4. yarışmacı: Masterchef 29 Ağustos yedeklerden ana kadroya kim girdi,hangi isim?

Masterchef heyecanı bu akşam da kaldığı yerden devam ediyor. Yedek yarışmacıların ana kadroya dahil olabilmesi için bugün iki etaplı yarışma gerçekleşiyor.En başarılı tabağı yapan yarışmacı 4. Yedek olarak yarışmaya dahil olacak. İşte 29 Ağustos MasterChef ana kadroya dahil olan yedek yarışmacı…

Masterchef kim ana kadroya giren 4. yarışmacı: Masterchef 29 Ağustos yedeklerden ana kadroya kim girdi,hangi isim?

MASTERCHEF YEDEKLER 2024

  • Bera
  • Huriye
  • Bartu
  • Yudum
  • Eri
  • Ensar
  • Sercan
  • Beyzanur
  • Adel
  • Enes
  • Şeyhmus
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Masterchef kim ana kadroya giren 4. yarışmacı: Masterchef 29 Ağustos yedeklerden ana kadroya kim girdi,hangi isim?

29 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef'te bu akşam ana kadroya giren 4. yarışmacı belli oluyor.

Şefler, yarışmacılardan ilk olarak şeftaliyle yaratacı bir tabak yapmasını istedi. İlk etapta başarılı olan isimler 2. tura geçti!

İşte, o isimler;

Masterchef kim ana kadroya giren 4. yarışmacı: Masterchef 29 Ağustos yedeklerden ana kadroya kim girdi,hangi isim?
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Masterchef kim ana kadroya giren 4. yarışmacı: Masterchef 29 Ağustos yedeklerden ana kadroya kim girdi,hangi isim?

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

İki etaplı oyunda ana kadroya yedeklerden giren isim belli oluyor. Henüz kazanan isim açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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