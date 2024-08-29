Masterchef kim ana kadroya giren 4. yarışmacı: Masterchef 29 Ağustos yedeklerden ana kadroya kim girdi,hangi isim?

Masterchef heyecanı bu akşam da kaldığı yerden devam ediyor. Yedek yarışmacıların ana kadroya dahil olabilmesi için bugün iki etaplı yarışma gerçekleşiyor.En başarılı tabağı yapan yarışmacı 4. Yedek olarak yarışmaya dahil olacak. İşte 29 Ağustos MasterChef ana kadroya dahil olan yedek yarışmacı…