Giriş Tarihi: 29.08.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
22:24
Masterchef kim ana kadroya giren 4. yarışmacı: Masterchef 29 Ağustos yedeklerden ana kadroya kim girdi,hangi isim?
Masterchef yarışmasında bu akşam ana kadroya yedeklerden dahil olacak 4. Yarışmacı belli oluyor. Yedek yarışmacıların ana kadroya girmesi için iki aşamalı yarışma gerçekleştiriliyor. İlk etap şeftali yaratıcılığı olurken ikinci etapta şeflerin imza yemekleri yapılacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya şeflerin tadımıyla en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı ana kadroya dahil olacak. Peki, 29 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim girdi?