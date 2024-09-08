MasterChef kim elendi, kim gitti? 8 Eylül 2024 MasterChef elenen isim hangisi oldu, yarışmadan kim ayrıldı? İşte o isim!

Masterchef yarışmasında bu akşam bir eleme gerçekleşiyor.Yarışmanın 6. Haftasına girerken 5. Haftadan bir isim elenecek. 7 kişiden oluşan potada 6 kişi bir sonraki haftaya devam edecekken bir kişi veda edecek. İşte 8 Eylül Masterchef'e veda eden isim…