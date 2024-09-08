Giriş Tarihi: 08.09.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
23:40
MasterChef kim elendi, kim gitti? 8 Eylül 2024 MasterChef elenen isim hangisi oldu, yarışmadan kim ayrıldı? İşte o isim!
Masterchef Türkiye'de bu akşam bir eleme yaşanacak. Yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı programda yarışmanın 5. Haftasında elenen bu akşam belli oluyor. Danilo,Mehmet ve Somer şeflerin jüriliğini yaptığı programda yaratıcılık ve şefin imza yemeği olmak üzere iki etaplı oyun oynanacak. Zeynep, Akın, Eda, Muratcan, Beril, Nigar, Alper potada yer alıyor. Peki, TV8 ile 8 Eylül MasterChef kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?