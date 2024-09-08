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Giriş Tarihi: 08.09.2024 23:37 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 23:40

MasterChef kim elendi, kim gitti? 8 Eylül 2024 MasterChef elenen isim hangisi oldu, yarışmadan kim ayrıldı? İşte o isim!

Masterchef Türkiye'de bu akşam bir eleme yaşanacak. Yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı programda yarışmanın 5. Haftasında elenen bu akşam belli oluyor. Danilo,Mehmet ve Somer şeflerin jüriliğini yaptığı programda yaratıcılık ve şefin imza yemeği olmak üzere iki etaplı oyun oynanacak. Zeynep, Akın, Eda, Muratcan, Beril, Nigar, Alper potada yer alıyor. Peki, TV8 ile 8 Eylül MasterChef kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef kim elendi, kim gitti? 8 Eylül 2024 MasterChef elenen isim hangisi oldu, yarışmadan kim ayrıldı? İşte o isim!

Masterchef yarışmasında bu akşam bir eleme gerçekleşiyor.Yarışmanın 6. Haftasına girerken 5. Haftadan bir isim elenecek. 7 kişiden oluşan potada 6 kişi bir sonraki haftaya devam edecekken bir kişi veda edecek. İşte 8 Eylül Masterchef'e veda eden isim…

MasterChef kim elendi, kim gitti? 8 Eylül 2024 MasterChef elenen isim hangisi oldu, yarışmadan kim ayrıldı? İşte o isim!

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

  • NİGAR
  • BERİL
  • ALPER
  • MURATCAN
  • EDA
  • ZEYNEP
  • AKIN
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MasterChef kim elendi, kim gitti? 8 Eylül 2024 MasterChef elenen isim hangisi oldu, yarışmadan kim ayrıldı? İşte o isim!

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye'de bu akşam eleme oyunu gerçekleşiyor. 7 adayın yer aldığı potada elenen isim merak ediyor. İşte Masterchef 8 Eylül elenen yarışmacı:

MasterChef kim elendi, kim gitti? 8 Eylül 2024 MasterChef elenen isim hangisi oldu, yarışmadan kim ayrıldı? İşte o isim!

MasterChef'e veda eden isim henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

MasterChef kim elendi, kim gitti? 8 Eylül 2024 MasterChef elenen isim hangisi oldu, yarışmadan kim ayrıldı? İşte o isim!

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM VEDA ETTİ?

Masterchef 1 Eylül tarihli bölümde veda eden isim ÇAĞLAR oldu.

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