TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayı seçilen Fatma Nur, Barış, Yağız, Büşra ve Tolga arasından birisi 2. etaplı kritik eleme oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından başarısız bulunarak elendi. TV8 ile Fatma Nur, Barış, Yağız, Büşra ve Tolga arasından bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu öğrenmek isteyenler "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları yanıtları ve son dakika detaylar.