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Haberler Yaşam MasterChef kim elendi? TV8 ile 4 Aralık 2022 MasterChef’te elenen yarışmacı kim oldu?
Giriş Tarihi: 04.12.2022 23:24 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 23:30

MasterChef kim elendi? TV8 ile 4 Aralık 2022 MasterChef’te elenen yarışmacı kim oldu?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonuçlarına göre eleme adayı seçilen Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra arasında kritik eleme oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan zorlu oyunda Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra arasında kimin MasterChef'e veda ettiğini öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, elenen yarışmacı kim oldu?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. TV8 ile merak konusu olan son dakika MasterChef kim elendi, elenen yarışmacı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 4 Aralık 2022 MasterChef’te elenen yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye yarışmasının 4 Aralık 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde eleme adayları Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra arasında kritik eleme oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan eleme oyununda Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra arasından birisi başarısı olarak bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Yarışmanın son bölümüne ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, elenen yarışmacı kim oldu?" şeklindeki sorulara cevap arıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

MasterChef kim elendi? TV8 ile 4 Aralık 2022 MasterChef’te elenen yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından haftanın MasterChef'ten elenen ismi olarak seçildi.

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MasterChef kim elendi? TV8 ile 4 Aralık 2022 MasterChef’te elenen yarışmacı kim oldu?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8'de yayınlanan MasterChef kritik eleme gecesinde jüriler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından eleme adaylarının potadan kurtulmasının tek yolu olan eleme oyunun ilk etabı için yarışmacılar tezgah başına geçti.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 4 Aralık 2022 MasterChef’te elenen yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de son hafta yapılan dokunulmazlık oyunu mücadelesi ve eleme adayı oylamalarının ardından eleme adayı seçilerek potaya giren yarışmacılar şöyle;

  • BURAK KAYA
  • GAMZE
  • TOLGA
  • BÜŞRA
MasterChef kim elendi? TV8 ile 4 Aralık 2022 MasterChef’te elenen yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

MasterChef Türkiye eleme gecesindeki kritik eleme oyununun ilk aşamasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler yaptıkları tadım değerlendirmesi sonucu 4 yarışmacı puanlama sistemiyle değerlendirildi. Bundan dolayı potadan çıkan yarışmacı olmadı.

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