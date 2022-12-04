MasterChef Türkiye yarışmasının 4 Aralık 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde eleme adayları Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra arasında kritik eleme oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan eleme oyununda Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra arasından birisi başarısı olarak bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Yarışmanın son bölümüne ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, elenen yarışmacı kim oldu?" şeklindeki sorulara cevap arıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;