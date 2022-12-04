Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonuçlarına göre eleme adayı seçilen Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra arasında kritik eleme oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan zorlu oyunda Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra arasında kimin MasterChef'e veda ettiğini öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, elenen yarışmacı kim oldu?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. TV8 ile merak konusu olan son dakika MasterChef kim elendi, elenen yarışmacı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.