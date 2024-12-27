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MasterChef kim kazandı? Beyza, Onur, Kerem, Eda, Semih... TV8 ile 27 Aralık Masterchef'te ilk finalist kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
23:11
MasterChef kim kazandı? Beyza, Onur, Kerem, Eda, Semih... TV8 ile 27 Aralık Masterchef'te ilk finalist kim oldu?
Beyaz şef ceketleri giyildi sırada kupa savaşları var. Finalist olmak için en başarılı tabaklara imza atmaya çalışan Beyza, Onur, Kerem, Eda ve Semih ilk etapta verilen renklere göre başlangıç, ana yemek ve tatlı menüsü çıkarıyor. MasterChef kim kazandı 27 Aralık tarihli bölümle sorgulanıyor. İlk 4'e kalan 1. finalist için heyecan dorukta. Peki; TV8 ile Masterchef'te ilk finalist kim oldu, oyunu kim kazandı?