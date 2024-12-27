MasterChef kim kazandı? Beyza, Onur, Kerem, Eda, Semih... TV8 ile 27 Aralık Masterchef’te ilk finalist kim oldu?

MasterChef kim kazandı, ilk 4'e kalan ilk yarışmacı kim gibi sorular araştırma konusu oldu. Kupa stüdyoda yerini alırken her gün bir yarışmacı final yolunda yeni adımını atacak. Gözler Somer, Danilo ve Mehmet Şef'te. İşte, Masterchef ilk finalist hakkında merak edilenler...