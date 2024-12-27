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Haberler Yaşam MasterChef kim kazandı? Beyza, Onur, Kerem, Eda, Semih... TV8 ile 27 Aralık Masterchef'te ilk finalist kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 23:01 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:11

MasterChef kim kazandı? Beyza, Onur, Kerem, Eda, Semih... TV8 ile 27 Aralık Masterchef'te ilk finalist kim oldu?

Beyaz şef ceketleri giyildi sırada kupa savaşları var. Finalist olmak için en başarılı tabaklara imza atmaya çalışan Beyza, Onur, Kerem, Eda ve Semih ilk etapta verilen renklere göre başlangıç, ana yemek ve tatlı menüsü çıkarıyor. MasterChef kim kazandı 27 Aralık tarihli bölümle sorgulanıyor. İlk 4'e kalan 1. finalist için heyecan dorukta. Peki; TV8 ile Masterchef'te ilk finalist kim oldu, oyunu kim kazandı?

MasterChef kim kazandı? Beyza, Onur, Kerem, Eda, Semih... TV8 ile 27 Aralık Masterchef’te ilk finalist kim oldu?

MasterChef kim kazandı, ilk 4'e kalan ilk yarışmacı kim gibi sorular araştırma konusu oldu. Kupa stüdyoda yerini alırken her gün bir yarışmacı final yolunda yeni adımını atacak. Gözler Somer, Danilo ve Mehmet Şef'te. İşte, Masterchef ilk finalist hakkında merak edilenler...

MasterChef kim kazandı? Beyza, Onur, Kerem, Eda, Semih... TV8 ile 27 Aralık Masterchef’te ilk finalist kim oldu?

MASTERCHEF'TE CEKETLER DAĞITILDI!

MasterChef'te şef ceketlerini sırasıyla Kerem, Onur, Eda, Beyza ve Semih aldı.

Erim sezonun 6'ncısı olarak yarışmaya veda etti.

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MasterChef kim kazandı? Beyza, Onur, Kerem, Eda, Semih... TV8 ile 27 Aralık Masterchef’te ilk finalist kim oldu?

Ceketlerini giyen 5 yarışmacı stüdyoda kupayı karşıladı. 2024 sezonunun kupasına odaklanan Beyza, Onur, Kerem, Eda ve Semih puan sistemiyle değerlendirilecek.

MasterChef kim kazandı? Beyza, Onur, Kerem, Eda, Semih... TV8 ile 27 Aralık Masterchef’te ilk finalist kim oldu?

İlk finalist yarışında yarışmacılar şeflerin verdikleri renklere göre başlangıç, ana yemek ve tatlı tabağı çıkarıyor.

MasterChef kim kazandı? Beyza, Onur, Kerem, Eda, Semih... TV8 ile 27 Aralık Masterchef’te ilk finalist kim oldu?

MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef kim kazandı sorusu henüz yanıtlanmadı. Sonuç bekleniyor.

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