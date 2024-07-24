MasterChef ana kadroya girecek olan 11. yarışmacı kim olacak bekleniyor. Ana kadroya dahil olan 10 yarışmacı ardından, 11. Yarışmacı merakla bekleniyor. Gözler şeflerin tadımlarına çevrildi. Peki, MasterChef kim kazandı, hangi yarışmacı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı?