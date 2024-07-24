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Haberler Yaşam MasterChef kim kazandı, hangi yarışmacı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 23:04 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 23:04

MasterChef kim kazandı, hangi yarışmacı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı?

MasterChef'de heyecan dorukta. 24 Temmuz MasterChef 11. Önlüğü kim alacak bekleniyor. Ana kadroya dahil olacak 10 yarışmacı belli olmuştu şimdi ise gözler 11. yarışmacının kim olacağına çevrildi. İlk etapta şefler Adana yöresine ait analı kızlı yemeği yapmalarını istedi. Peki, MasterChef kim kazandı, hangi yarışmacı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı?

MasterChef kim kazandı, hangi yarışmacı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı?

MasterChef ana kadroya girecek olan 11. yarışmacı kim olacak bekleniyor. Ana kadroya dahil olan 10 yarışmacı ardından, 11. Yarışmacı merakla bekleniyor. Gözler şeflerin tadımlarına çevrildi. Peki, MasterChef kim kazandı, hangi yarışmacı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı?

MasterChef kim kazandı, hangi yarışmacı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı?

MASTERCHEF 11. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan analı kızlı çorbası yapmalarını istedi. En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 11. önlüğün sahibi olacak.

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MasterChef kim kazandı, hangi yarışmacı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı?

MASTERCHEF 10. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te 10. önlüğün sahibi Beril oldu

MasterChef kim kazandı, hangi yarışmacı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı?

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

  1. Zeynep
  2. Hakan
  3. Onur
  4. Ümmühan
  5. Deniz
  6. Çağlar
  7. Serhat
  8. Alper
  9. Ayşe
  10. Beril
MasterChef kim kazandı, hangi yarışmacı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı?

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

  • Bera
  • Huriye
  • Bartu
  • Şeyhmus
  • Şirin
  • Yudum
  • Enes
  • Akın
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