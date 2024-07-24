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MasterChef kim kazandı, hangi yarışmacı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
23:04
MasterChef'de heyecan dorukta. 24 Temmuz MasterChef 11. Önlüğü kim alacak bekleniyor. Ana kadroya dahil olacak 10 yarışmacı belli olmuştu şimdi ise gözler 11. yarışmacının kim olacağına çevrildi. İlk etapta şefler Adana yöresine ait analı kızlı yemeği yapmalarını istedi. Peki, MasterChef kim kazandı, hangi yarışmacı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı?