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Masterchef ’in parmakları yok mu elini neden saklıyor? Şef’in parmaklarına ne oldu? Mehmet Şef Survivor’da!

'nin Masterchef programı ile tanıdığı Masterchef , bu akşam ekranların sevilen yarışma programı, Survivor'a katıldı. Masterchef'in yayınlandığı ilk bölümden beri, Mehmet Şef'in parmakları seyirciler tarafından merak konusu oluyordu. Yarışmacılara yaptığı sert yorumlarla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Mehmet Şef, Survivor yarışmacının yemek yapacağı bölümde direktifleri ile yine milyonların dikkatini çekti. Pek çok vatandaş ise, Yalçınkaya'nın parmakları neden yok? Mehmet Şefin parmaklarına ne oldu? sorularına cevap arıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 29.04.2020 23:26 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 23:27
Masterchef Mehmet Şef’in parmakları yok mu elini neden saklıyor? Masterchef Mehmet Şef’in parmaklarına ne oldu? Mehmet Şef Survivor’da!

Masterchef 'nin sevilen şefi, Masterchef bu akşam Survivor'a konuk oluyor. MasterChef'in yayınlandığı zamanda, yarışmacılara yaptığı sert yorumlarla dikkat çeken isimlerden olan Mehmet Şef'in parmaklarının neden olmadığı da merak konusu oluyordu. Yarışmayı yakından takip edenler Mehmet Yalçınkaya'nın elinin neden sürekli cebinde olduğunu merak ediliyordu. Bu akşam Survivor'da Gönüllüler takımına komutlar veren Mehmet Şef ile bazı bilgiler merak konusu oldu. Bu bağlamda, Yalçınkaya'nın parmakları neden yok? Mehmet Şefin parmaklarına ne oldu? sorularına cevap arıyor. Peki, Mehmet Şef'in parmakları yok mu elini neden saklıyor? Masterchef Mehmet Şef'in parmaklarına ne oldu? İşte detaylar

Masterchef Mehmet Şef’in parmakları yok mu elini neden saklıyor? Masterchef Mehmet Şef’in parmaklarına ne oldu? Mehmet Şef Survivor’da!

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Yalçınkaya, 1974 yılında Bolu'da doğdu. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim alan , 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

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Masterchef Mehmet Şef’in parmakları yok mu elini neden saklıyor? Masterchef Mehmet Şef’in parmaklarına ne oldu? Mehmet Şef Survivor’da!

Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü olan Yalçınkaya, Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu ' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.

Masterchef Mehmet Şef’in parmakları yok mu elini neden saklıyor? Masterchef Mehmet Şef’in parmaklarına ne oldu? Mehmet Şef Survivor’da!

2010 yılında Heds Grup / Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.

Masterchef Mehmet Şef’in parmakları yok mu elini neden saklıyor? Masterchef Mehmet Şef’in parmaklarına ne oldu? Mehmet Şef Survivor’da!

2017-2018 sezonunda MasterChef jürisinde yer aldı. Yeni sezonda MasterChef Türkiye jürisinde yer almaya devam ediyor.

Masterchef Mehmet Şef’in parmakları yok mu elini neden saklıyor? Masterchef Mehmet Şef’in parmaklarına ne oldu? Mehmet Şef Survivor’da!

'nin yetiştirdiği en ünlü şefler arasında yer alan Bolulu Mehmet Yalçınkaya'nın fotoğraflarında sol elini saklamasının nedeni ortaya çıktı.

İddialara göre MasterChef 'in sol elindeki parmaklarından bazıları yine mutfakta bir iş kazası sonucunda kesildi. Bu ayrıntının bugüne kadar fark edilmemesi sürpriz olurken bazıları ise böyle bir olayın yaşanmadığını belirtiyor.

Mehmet Şef'ten konuyla ilgili açıklama ise henüz gelmedi.

Masterchef Mehmet Şef’in parmakları yok mu elini neden saklıyor? Masterchef Mehmet Şef’in parmaklarına ne oldu? Mehmet Şef Survivor’da!
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