Masterchef Mehmet Şef’in parmakları yok mu elini neden saklıyor? Masterchef Mehmet Şef’in parmaklarına ne oldu? Mehmet Şef Survivor’da!

Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü şefler arasında yer alan Bolulu Mehmet Yalçınkaya'nın fotoğraflarında sol elini saklamasının nedeni ortaya çıktı.

İddialara göre MasterChef Mehmet Şef'in sol elindeki parmaklarından bazıları yine mutfakta bir iş kazası sonucunda kesildi. Bu ayrıntının bugüne kadar fark edilmemesi sürpriz olurken bazıları ise böyle bir olayın yaşanmadığını belirtiyor.

Mehmet Şef'ten konuyla ilgili açıklama ise henüz gelmedi.