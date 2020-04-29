Masterchef Mehmet Şef’in parmakları yok mu elini neden saklıyor? Masterchef Mehmet Şef’in parmaklarına ne oldu? Mehmet Şef Survivor’da!

Türkiye'nin Masterchef programı ile tanıdığı Masterchef Mehmet Şef, bu akşam ekranların sevilen yarışma programı, Survivor'a katıldı. Masterchef'in yayınlandığı ilk bölümden beri, Mehmet Şef'in parmakları seyirciler tarafından merak konusu oluyordu. Yarışmacılara yaptığı sert yorumlarla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Mehmet Şef, Survivor yarışmacının yemek yapacağı bölümde direktifleri ile yine milyonların dikkatini çekti. Pek çok vatandaş ise, Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın parmakları neden yok? Mehmet Şefin parmaklarına ne oldu? sorularına cevap arıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…